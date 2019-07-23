2019-07-23T17:36:59+03:00
Происшествия

Мальчика, которого отец посадил на цепь, вернут матери

Родители ребенка развелись три года назад, и мальчика воспитывал отец [видео]
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
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Мальчик, которого отец посадил на цепьМальчик, которого отец посадил на цепь
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Дело мальчика на цепи взяла на свой контроль и Белореченская межрайонная прокуратура.

Ведомство признало возбуждение уголовного дела за «незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего» законным и обоснованным.

- А результаты расследования поставлены на контроль, - сообщили «КП»-Кубань» в краевой прокуратуре.

Напомним, 46-летний отец посадил своего 10-летнего сына на цепь и приковал к деревянному стеллажу в сарае. А сам посадил свою жену и другого сына, которому четыре года, в машину и поехал в больницу. У его супруги начались схватки и он повез ее в роддом в Краснодар.

Сама семья живет в селе Великовечном Белореченского района. Но мальчик смог высвободиться и побежал в соседний магазин, где сообщил о том, что его приковал отец. Сейчас ребенок находится всоциально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

- По поручению межрайонной прокуратуры организовано обследование уполномоченными органами жилищно-бытовых условий родной матери несовершеннолетнего, изучение исполнения ею родительских обязанностей с целью решения вопроса о дальнейшем совместном проживании, - сообщили в ведомстве.

Дело в том, что с родной матерью мальчик не живет. Родители ребенка развелись в 2016 году и по решению суда воспитывать хлопца должен отец.

- По результатам прокурорской проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также рассмотрен вопрос об обращении с исковым заявлением в суд об ограничении либо лишении отца родительских прав, - сообщили в прокуратуре.

Осмотр дома в Белореченском районе Краснодарского края.Видео: Следком России

А тем временем следователи СУ СК РФ по Краснодарскому краю приехали в дом, где жил мальчик, и осмотрели место происшествия.

- Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили "КП"-Кубань" в Следкоме.

КСТАТИ

Что говорит родная мать

Родители мальчика не живут вместе уже семь лет, а официально развелись три года назад. Тогда и сына оставили с отцом.

- Переживаю, что сынок снова попадет к папе, - волнуется мама мальчика. - Мой бывший муж очень жестокий человек. Я долго боролась за сына, но он оказался сильнее и все суды были на его стороне. Меня не воспринимали, тогда говорили, что с отцом ему будет лучше. Но я боролась за сына. Мне разрешили видеться с ним раз в неделю, сынок часто жаловался на отца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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