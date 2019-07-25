2019-07-25T12:22:04+03:00
Происшествия

Ливень в Сочи 25 июля: после ночного разгула стихии расчищают целый поселок

Коммунальщики подключились к работам после ночного ливня в Сочи 25 июля [фото, видео]
Варвара ДЫМ
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Сотрудники водоканала помогают справиться с подтоплением домов на улице Армянская.Константин БРЕДНИКОВ

Специалисты водоканала расчищают улицы Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Специалисты водоканала расчищают улицыФото: Константин БРЕДНИКОВ

Ливень в Сочи 25 июля грянул ночью. В поселке Барановка из берегов даже вышел местный ручей Безымяннный. Вода в нем поднялась на 30 сантиметров и затопила несколько домов на улице Армянской.

По улицам потоком текла грязь Фото: Константин БРЕДНИКОВ

По улицам потоком текла грязьФото: Константин БРЕДНИКОВ

- На данный момент осадки прекратились, вода в придомовые территории не поступает, - рассказали «КП»-Кубань» в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. – От эвакуации население отказалось. Погибших и пострадавших нет.

В поселке Барановка коммунальщики расчищают завалы Фото: Константин БРЕДНИКОВ

В поселке Барановка коммунальщики расчищают завалыФото: Константин БРЕДНИКОВ

В работе по ликвидации последствий стихии участвуют не только сотрудники МЧС, но и коммунальщики.

На месте стихии работают коммунальщики и МЧС Фото: Константин БРЕДНИКОВ

На месте стихии работают коммунальщики и МЧСФото: Константин БРЕДНИКОВ

- Немедленно были мобилизованы силы и средства для проведения работ. Мы направили на место происшествия своих работников и три единицы техники: экскаватор, самосвал КамАЗ и илосос. Общими усилиями угроза дальнейшего подтопления домов была снята. В настоящий момент продолжаются работы по расчистке наносов на улице Армянская, - сообщили «КП»-Кубань» в сочинском водоканале. - Все системы водоснабжения и водоотведения работают в штатном режиме.

От ночного ливня остались горы грязи Фото: Константин БРЕДНИКОВ

От ночного ливня остались горы грязиФото: Константин БРЕДНИКОВ

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В Краснодарском крае продолжают действовать четыре штормовых предупреждения Вдоль всего побережья Сочи возможно формирование смерчей над морем. В это же время на территории курорта от Магри до Веселого возможны сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20 м/с. Осадки могут привести к резкому подъему уровня воды в реках, вероятен сход селей в горах (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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