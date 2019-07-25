2019-07-25T18:02:02+03:00
Спорт

Краснодар – Сочи 27 июля 2019: Прогноз на матч 3 тура чемпионата России по футболу

Прогноз на матч 3 тура чемпионата России по футболу Краснодар-Рубин. Встреча состоится 27 июля 2019 года в 19:00 на стадионе «Краснодар»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Кристиан Рамирес Фото: Андрей Шрамко/ФК "Краснодар"Кристиан Рамирес Фото: Андрей Шрамко/ФК "Краснодар"
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Футбольный клуб «Краснодар» после двух выездных туров на старте РПЛ открывает сезон на домашней арене. Да еще и каким матчем – южным дерби! «Быки» принимают новичка лиги «Сочи».

После двух туров у «Краснодара» только одна победа. Она была добыта благодаря героическому камбэку с 0:2 в «Уфе» и позволила занять пока десятую строчку в таблице. А вот «Сочи» не смог совершить чудес и дважды проиграл на старте «Спартаку» и «Зениту» - пока лишь последнее место.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

«Краснодар» и «Сочи» сыграют впервые. Зато в прошлом сезоне с ФК «Сочи» в рамках ФНЛ дважды встречался с «Краснодаром-2». На берегах Черного моря была зафиксирована ничья 1:1, а в нашем городе верх взяли сочинцы – 2:0.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КРАСНОДАР – СОЧИ

Несмотря на неплохой состав сочинцев, «Краснодар» выглядит предпочтительнее. «Барсы» показали в первых двух турах, что не собираются парковать «автобус» у своей штрафной даже против сильных соперников. Такой стиль удобен «быкам», которые только нащупывают свою игру в обновленном составе.

Букмекеры уверены в победе «Краснодара». Коэффициент на победу хозяев – 1,45, на ничью – 4,65, а на победу «Сочи» - 7.

Прогноз «КП-Кубань» на матч Краснодар – Сочи: победа Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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