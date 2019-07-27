Жене Мамаева пришлось продать автомобиль, потому что отец футболиста забрал у нее все деньги

Алана Мамаева пожаловалась в своем Instagram, что отец Мамаева забрал у нее деньги и ей пришлось продать элитный автомобиль. Пока Павел отбывает свой срок в колонии женщина чувствует себя беззащитной.

- Отец Паши забрал у нас все деньги. И на Пашину просьбу вернуть, ответил: "Выйдешь - заберешь! Пришлось продать "Мерседес", так Паша решил, - написала возмущенная Алана на своей странице.

Фото: Instagram Аланы Мамаевой

Надо сказать, это не первый случай, когда Алане не доверяют имущество мужа. Так весной жена футболиста буквально со скандалом вырвала у ФК "Краснодар" тот самый автомобиль, который сейчас уехал на рынок. В клубе отказывались отдавать "Мерседес" жене пока Павел Мамаев ждал суда в СИЗО. Алане даже пришлось нанимать юристов.

Напомним, Павел Мамаев осужден на 1 год и 5 месяцев колонии общего режима за пьяную драку в октябре 2018 года вместе со своим другом и коллегой Александром Кокориным. Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, а также младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука и главу департамента Минпромторга Дениса Пака. Также обвиняемые ударили по лицу гендиректора НАМИ Серегея Гайсина, который пытался их успокоить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мамаев выйдет на свободу 6 ноября, а Кокорин — 7 декабря

Стали известны подробности жизни футболистов-драчунов на зоне (подробнее)

Реальные сроки: Кокорину и Мамаеву дали по полтора года тюрьмы

Знаменитый стул из "Кофемании" суд постановил уничтожить - все-таки, орудие преступления (подробнее)

Жена футболиста Мамаева собирала деньги на операцию пострадавшей девушке, а та скрыла от врачей свой диагноз

Ирине Малышевой вновь потребовалось хирургическое вмешательство [осторожно, шокирующие фото]

«Краснодар» не отдает жене Павла Мамаева Алане Mercedes футболиста

После ареста супруга модель хотела забрать авто, но ей его до сих пор не возвращают [фото]