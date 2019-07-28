Ветеран ВМФ спас в Ейске тонущего мужчину

Когда точно он спас мужчину, Владимир Эдуардович не помнит. Дело было в июле на пляже Ейского лимана. В этот день наш герой вышел на берег водоема и увидел, как уносит в море на надувном матрасе мальчика, который изо всех сил греб в сторону берега. Преодолеть силу ветра ребенку не удавалось, и его все дальше сдувало в море. Владимир Рыбалкин увидел это в бинокль, сел на лодку и помчался на выручку.

- Мой дом находится на берегу Ейского лимана, - рассказывает Владимир Рыбалкин. – Я вышел к берегу и увидел вдалеке плавательный матрас. Достал бинокль и заметил на нем мальчика, который пытался грести в сторону берега. Дело в том, что в Ейском лимане очень хитрый ветер. На пляже вы его не почувствуете. Метров 300-500 от берега стихия задувает так, что даже взрослого подготовленного человека может запросто вынести в море. В такую западню попал и ребенок.

Мужчина завел свою лодку и помчался на выручку. В это же время откуда ни возьмись взялся парень на гидроцикле, который посадил к себе мальчика, а матрас положил в лодку Владимира Рыбалкина.

- Параллельно спасти мальчика ринулся мужчина с берега, - продолжает Владимир Рыбалкин. – Видимо, это был его отец. Несколько метров он бежал по дну, потом начал плыть, в итоге окончательно выдохся и начал тонуть. Я подплыл к нему, достал из воды и погрузил в лодку. Он был никакой. Мужчина кое-как смог подняться, когда я доставил его на берег.

Владимир Рыбалкин 20 лет прослужил на Черноморском флоте водолазом. Как и его отец, он тоже все детство хотел стать военным моряком. В ДОСААФ он научился кататься на водных лыжах, гребле, ходить под парусом и т.д. Сын Владимира Рыбалкина тоже служит в Черноморском флоте. Сейчас наш герой на пенсии, но продолжает работать в охранной фирме.