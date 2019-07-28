На Кубани задержали обвиняемого в жестоком убийстве, который сбежал из-под конвоя в Армавире

28 июля полицейские обнаружили и задержали беглеца в 10 километрах от Армавира. Сотрудники УФСИН вместе с полицейскими обнаружили Антона Санникова в поселке Маяк. Мужчина шел вдоль дороги и не оказывал сопротивление во время задержания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/722729" frameborder="0"></iframe> Момент задержания беглеца из-под конвоя на Кубани.Источник: ЧП Новокубанск

- Сегодня в поселке Маяк полицейские Армавира и сотрудники УФСИН задержали сбежавшего во время конвоирования осужденного, - сообщает пресс-служба УФСИН края. – Сопротивление Антон Санников при задержании не оказывал. Мужчину доставили в отдел полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/722728" frameborder="0"></iframe> На Кубани задержали беглеца из-под конвоя.Источник: ЧП Новкубанск

Напомним, вечером 24 июля, точнее в 23:00, Антон Санников, уроженец села Устье Сунтарского района Якутии, сбежал от конвоя. ЧП случилось на обменном пункте ж\д станции Армавир-2 между караулом от СИЗО-2 и плановым караулом УФСИН края «Краснодар-Адлер». Возбудили уголовное дело по статье «Побег из-под стражи».

В СИЗО 38-летний мужчина оказался после того, как его задержали по обвинению в убийстве родного брата. Братья никогда особо не ладили. Но ко всему прочему после переезда младшего из столицы стали конкурировать на рынке продажи горюче-смазочных материалов. Тогда отношения расстроились совсем.

Готовясь к убийству брата, младшенький привлек еще двоих 28-летних мужчин. Они-то, похоже, и сдали Антона властям.

- Соучастники изучили график работы и маршрут передвижения. 13 декабря 2018 года они, дождавшись, когда мужчина вернется домой, завели его в хозяйственную постройку недалеко от дома. Там один из подозреваемых стал душить потерпевшего, а младший брат нанес мужчине не менее одного удара молотком по голове, после чего остальные продолжили его душить, - рассказали подробности в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В его собственной машине они вывезли уже безжизненное тело мужчины в лесополосу. А чтобы опознать его было невозможно, брат отрубил Вадиму голову. Все участники жуткой расправы были арестованы. Но 24 июля главному подозреваемому Антону Санникову удалось бежать.