2019-07-31T15:33:47+03:00
Общество

В Новороссийске мужчина снес шлагбаум горбольницы, чтобы забрать жену из роддома

За порчу имущества охранник написал на него заявление в полицию [опрос]
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: сайт горбольницы №1 НовороссийскаФОТО: сайт горбольницы №1 Новороссийска
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28 июля мужчина приехал на выписку жены из роддома, который находится на территории горбольницы №1, но его не пропустили на КПП медучреждения. На посту был охранник, который отказался поднимать шлагбаум из-за того, что на выписку уже заехала другая машина.

- Когда я подъехал к шлагбауму, назвал свою фамилию и сказал, что еду забирать жену с сыном из роддома, - рассказал мужчина журналистам. - Казак на КПП не пустил, мол, заехала другая машина. Я открыл окно и показал на заднем сиденье букет и автокресло для ребенка. Казак меня все равно не пустил и попросил забрать жену и ребенка пешком. В итоге мне пришлось сбить машиной часть шлагбаума, чтобы доехать до роддома.

В горбольнице сообщили, что не знают, почему охранник на КПП не пропустил мужчину.

- Что касается проезда к роддому, женщин выписывают по графику, - рассказали в горбольнице №1. – Этот документ пересылают на КПП, там есть фамилии матери, ребенка, отца или родственника, который будет их забирать из роддома. Если охранник не пропустил машину, значит, фамилии мужчины не было в списке. Возможно, он хотел проехать на территорию горбольницы по другой причине.

В пресс-службе ГУ МВД края сообщили, что у них есть заявление на мужчину, который повредил шлагбаум. Обратился в полицию охранник КПП.

- По данному факту проводится проверка, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД края.

СПРАВКА «КП»

Кому можно заезжать на территорию больниц

1. Машинам со знаком «Инвалид» или при предъявлении удостоверения об инвалидности.

2. Машинам скорой, полиции, МЧС и других служб.

3. Автомобилям работников медучреждений по специальному пропуску.

4. Машинам, которые везут медицинское оборудование и лекарства по пропуску

5. Одной машине, которая забирает выписанных пациентов из Перинатального центра

6. Автомобилям, которые везут инвалидов и беременных, для посадки-высадки пассажиров.

7. Такси и транспорту с пациентами, нуждающимися в экстренной медпомощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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