Новый круиз по Черному морю планируют запустить уже в этом году

Спустя два года после первых сообщений, вновь появилась информация о запуске нового круиза из Сочи. Планируется, что маршрут пройдет по Черному морю с заходом в порты грузинского Батуми и турецкого Трабзона.

- Компания Atlantic Duty Free намерена в конце 2019 открыть круизное сообщение Сочи-Батуми-Трабзон на пароме вместимостью до 500 человек и 150 автомобилей. Планируется, что рейс будет осуществляться три раза в неделю. В каждом из городов будут открыты местные офисы компании-перевозчика для обслуживания рейса», — цитирует директора внешнеторговой компании-посредника Радмилу Ротшильд «Интерфакс».

О круизе Сочи – Батуми – Трабзон уже говорили в морском порту Сочи в 2017-м году. В совещании тогда принимали участие представители государственных контрольных органов и Радмила Ротшильд, которая представляла другую компанию. Запуск линии планировали включить в навигацию 2018-го года. Однако после встречи дело не сдвинулось с мертвой точки. Одной из причин стали строгие требования к судну.

В ноябре в Сочи создали рабочую группу по оказанию содействия в организации морских круизных пассажирских перевозок, которую возглавил глава города Анатолий Пахомов.

Как сообщили «КП-Кубань» в морском порту Сочи, судно найдено, однако необходимые документы по круизу возможным перевозчиком не подготовлены. Более того, потребуется согласование линии в Росморречфлоте. Поэтому говорить о запуске круиза в 2019-м году преждевременно.

Сейчас в Черном море работает только один российский круизный лайнер — «Князь Владимир». Лайнер следует по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Сочи. Планировалось, что с 2020-го года в его маршрут войдет и Сухум.

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