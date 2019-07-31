2019-07-31T17:20:52+03:00
Туризм

Новый круиз по Черному морю планируют запустить уже в этом году

Идею не могут осуществить в течение двух лет, не факт, что получится и на этот раз
Дмитрий ТУРЧЕНКО
Поделиться:
Из Сочи отправляется пока только один круизИз Сочи отправляется пока только один круизФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Спустя два года после первых сообщений, вновь появилась информация о запуске нового круиза из Сочи. Планируется, что маршрут пройдет по Черному морю с заходом в порты грузинского Батуми и турецкого Трабзона.

- Компания Atlantic Duty Free намерена в конце 2019 открыть круизное сообщение Сочи-Батуми-Трабзон на пароме вместимостью до 500 человек и 150 автомобилей. Планируется, что рейс будет осуществляться три раза в неделю. В каждом из городов будут открыты местные офисы компании-перевозчика для обслуживания рейса», — цитирует директора внешнеторговой компании-посредника Радмилу Ротшильд «Интерфакс».

О круизе Сочи – Батуми – Трабзон уже говорили в морском порту Сочи в 2017-м году. В совещании тогда принимали участие представители государственных контрольных органов и Радмила Ротшильд, которая представляла другую компанию. Запуск линии планировали включить в навигацию 2018-го года. Однако после встречи дело не сдвинулось с мертвой точки. Одной из причин стали строгие требования к судну.

В ноябре в Сочи создали рабочую группу по оказанию содействия в организации морских круизных пассажирских перевозок, которую возглавил глава города Анатолий Пахомов.

Как сообщили «КП-Кубань» в морском порту Сочи, судно найдено, однако необходимые документы по круизу возможным перевозчиком не подготовлены. Более того, потребуется согласование линии в Росморречфлоте. Поэтому говорить о запуске круиза в 2019-м году преждевременно.

Сейчас в Черном море работает только один российский круизный лайнер — «Князь Владимир». Лайнер следует по маршруту Сочи — НовороссийскЯлтаСевастополь — Сочи. Планировалось, что с 2020-го года в его маршрут войдет и Сухум.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не взлетим, так поплаваем: «Комета» из Сочи в Батуми станет ходить в два раза чаще

грузинская компания «Экспресс Батуми» увеличивает количество морских рейсов из Сочи в Батуми. Уже несколько лет два порта соединяет «Комета».

- На морские перевозки указ президента не распространяется. Теперь рейсы будут выполняться не один, а два раза в неделю по вторникам и пятницам, - рассказала «КП-Кубань» представитель перевозчика (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Европа мягко придушивает экономтуризм
Дешево отдохнуть в Европе, слетав лоукостером, сняв квартиру и пообедав хот-догом на лестнице векового монумента, похоже, скоро будет трудно. Страны ЕС решили активно спасать гибнущий проект по развитию богатого туризма [видео]
Там, где всегда лето
Гёджек - лазурная бухта вблизи турецкого курортного городка Фетхие - ещё не открытая отпускная сокровищница. Хотите отдохнуть всей семьей? А может быть, наоборот, мечтаете уединиться со своей второй половиной? Гёджек дарит вам эту возможность!
Новости 24
Водный этап «Кубанской кругосветки» стартовал в Краснодарском крае
В Анапе продолжается ремонт и строительство социальных объектов
В Краснодаре ограничили движение по ул. Гимназической
На поддержку кубанского животноводства на правили 500 млн рублей
На сочинском водоводе объявили режим ЧС
Этой весной в армию отправились 872 краснодарца
Массовая авария в Сочи попала на видео
В Краснодаре 8 водителей-должников лишились автомобилей
На Кубани появится еще одна особо охраняемая природная зона
В Краснодаре рекламные вывески приводят к единому стилю
Спасатели вывели с Хмелевских озер заблудившихся туристов
Какие инструменты фондового рынка выгоднее вкладов, рассказали в «БКС Брокер»
В Геленджике полицейским пришлось стрелять в погоне за нарушителем
В Анапе запретили купаться в море
В троллейбусах Новороссийска подорожал проезд
ВТБ Пенсионный фонд увеличил активы на четверть