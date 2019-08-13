Главарь банды грабителей, пытавшей людей в Краснодарском крае, сбежал и объявлен в розыск

В Краснодарском крае «Вор в законе» Отари Бойцов объявлен в федеральный розыск. Мужчина был главарем банды грабителей, которая несколько месяцев пытала и грабила людей на Кубани.

В далеком 2008-м на территории Краснодарского края разыгралась драма, которую люди с ужасом вспоминают и по сей день. Банда Отари Бойцов и Армена Варданяна грабила дома жителей Кубани на протяжении года. Преступники с целью наживы угрожали жертвам оружием, пытали их и издевались над ними. Ущерб, нанесенный местным жителям бандой, составил более шести миллионов рублей.

В 2011 году шесть членов преступного сообщества осудили и надолго отправили в места не столь отдаленные. Тогда главари - Отари Бойцов и Армен Варданян получили 19 и 15 лет колонии строгого режима соответственно, а остальные - от 11 до 18 лет.

Отари Краснодарский должен был выйти из тюрьмы только в 2021 году, но на основании решения Кольского районного суда Мурманской области с 23 июля 2018 года над ним был установлен административный надзор. Его перевели под домашний арест из-за болезни. Отари тогда доставили из Мурманской области в Краснодар по месту прописки.

7 августа к нему в гости заглянули сотрудники полиции, которые на постоянной основе проводят такие проверки, но Отари Краснодарского не оказалось дома. Где сейчас находится «Вор в законе», неизвестно.

- Мужчина объявлен в федеральный розыск. На него завели уголовное дело по части 1 ст. 314.1 УК РФ (Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений), - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

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