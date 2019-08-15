Сбежавший с собственных похорон 55-летний краснодарец не может добиться расследования своего похищения

Вокруг исчезновения и внезапного возвращения 55-летнего краснодарца Валерия Дударева возникает все больше вопросов. 16 июля он сел в машину с неизвестными и пропал. Последние три года после смерти жены Валерий частенько уходил в запои. Рядом с ним начали появляться подозрительные и на удивление щедрые люди. Они приносили выпивку, а Валерий за рюмкой делился своими горестями.

- Как он говорит, с этими дружками он познакомился, когда в очередной раз лежал в наркодиспансере, - рассказывает «КП» - Кубань» старшая дочь Валерия Евгения. - Мы определяли его в лечебное заведение не раз. Он даже сам просил, когда чувствовал, что контролировать себя не может.

С кем-то из них мужчина и уехал на такси в неизвестном направлении. Телефон перестал отвечать на звонки, а любимая собака и кролики остались в пустом доме в центре кубанской столицы. Чуть позже на одном из популярных сайтов в интернете появилось странное объявление о продаже этого самого дома в лакомом месте Краснодара всего за 100 тысяч рублей.

Дочери — Виталина и Евгения - начали бить во все колокола, написали заявление в полицию, подключили волонтеров «Лиза Алерт», но все было без результата. Пока 6 августа Валерий не пришел домой сам.

- Отец рассказал нам, что, действительно, некие люди настойчиво убеждали его отказаться от недвижимости. Естественно, никаких денег за это ему не предлагалось. А объявление о продаже дома он не публиковал, - продолжает Евгения. - Причем, на все его отговорки, что в доме прописаны дети, они говорили, что у них есть свой нотариус и все будет сделано.

В объявлении о продаже дома за смешные деньги был указан номер пропавшего мужчины. Но он его не подавал

Условия, в которых мужчину содержали, он помнит смутно. Все это время его чем-то дурманили. Отобрали паспорт и телефон. Для финального действа, по крайней мере родственники Валерия в этом убеждены, его вывезли на Всесвятское кладбище.

- Отец помнит, что что-то подписал все-таки от страха, - говорит дочь Валерия. - А потом сбежал. Но, видимо, для оформления дома чего-то им все-таки не хватило, потому что уже несколько раз соседка видела каких-то людей у дома, а вечером там горел свет. Как будто что-то искали.

Евгения запросила в Росреестре информацию о том, кому теперь принадлежит дом на Кузнечной, 292. Но ответа пока не получила.

После счастливого возвращения ее отца опрашивали в полиции. Но ничего подозрительного в ситуации с блужданиями очередного пьянчужки они не нашли.

- Полицейские обнаружили мужчину у его дома, - сообщили “КП" - Кубань" в пресс-службе УВД по Краснодару. - Он рассказал, что все это время находился с приятелем в районе улицы Красных Партизан. Никаких заявлений по поводу издевательств над собой или незаконного удерживания он не подавал.

Паспорт, следуя этой логике, он потерял сам. А жилье за копейки решил продать с перепоя.

- На бездействие следователей мы написали жалобу в прокуратуру, но юристы нам сказали, что сейчас начнется ведомственная катавасия с бесконечными отказами в возбуждении уголовного дела, - говорит Евгения. - Но отец боится возвращаться домой. Каких-то крепких мужиков все время видят у нашего дома, а соседке они даже заявляют, что дом этот их. Однако вселяться на полных правах они тоже не решаются.

Значит, ищут что-то или кого-то...

"Комсомолка" будет следить за ходом этого дела.

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