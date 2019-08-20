В Сочи завершили расследование загадочной смерти супругов, найденных висящими над колодцем

24-летнюю Таню и 25-летнего Мирослава нашли висящими над колодцем в недостроенной сочинской даче в конце августа прошлого года. Все в этой страшной посмертной картине было, казалось, неслучайным. Однако следователи прекратили уголовное дело, возбужденное в ноябре после вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина.

- Криминальный характер смерти Татьяны и Мирослава Горенко не нашел своего подтверждения, - сообщили "КП" - Кубань" в следственном отделе по городу Сочи. - В связи с этим, по результатам расследования 14.06.2019 было принято решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Напомним, ранее источник в правоохранительных органах рассказал "Комсомолке", что на месте преступления были найдены наркотики. А подруга Татьяны подтвердила, что молодые люди употребляли запрещенные вещества.

Между тем, мама погибшей Татьяны Анжела Назарова находится в подавленном состоянии до сих пор. Чтобы понять, что произошло на недостроенной даче в Сочи и кто так жестоко решил расправиться с молодыми людьми, подвесив их тела над колодцем, она прибегла к помощи экстрасенсов. Очередная телебитва людей, якобы обладающих сверхспособностями, начнется как раз с расследования произошедшего с Татьяной и Мирославом.

- Николь (Кузнецова, экстрасенс — Авт.) все-все рассказала. И то, что моя дочь была убита - это точно. Мирослав ли это с ней сделал или кто-то другой, непонятно, - рассказала «КП» - Кубань» женщина. - Она у меня наркоманкой никогда не была, ругала еще Мирослава за то, что употреблял эту... лирику. Как так? Аптеки продают без рецепта такие препараты, куда власти смотрят? Хотя, о чем я говорю. Кому это надо?!

Предсмертная записка написана детьми - подтвердили родители

Кстати, именно влиянием наркотических веществ объясняются все странности на месте смерти супругов. Рядом с трупами была найдена предсмертная записка. А Анжела опознала в ней круглые буквы дочери: «Мама, папа, мы вас любим. Мы не хотим жить в этой тяжелой жизни. На 325 тысяч рублей сделайте нам красивые могилы, просим вас только об этом. Любим, простите нас!!!».

- Я понятия не имею, что это за сумма? Дети знали, что денег таких у нас нет, - продолжает мама девушки.

Теперь родственникам остается лишь залечивать раны и пытаться жить дальше.

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