2019-08-19T22:13:30+03:00
Происшествия

«Достойной работы для меня нет, до детсада не дошла»: Органы опеки Адыгеи проверили мать, бросившую дочь в кафе Белореченска

Женщина получала все положенные выплаты, но официально не трудоустраивалась [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Мать-кукушку вычислили по по камерам видеонаблюдения.Мать-кукушку вычислили по по камерам видеонаблюдения.
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Органы опеки Адыгеи сейчас не спускают глаз с женщины, которая оставила свою 4-летнюю дочь в пиццерии Белореченска. Напомним, 12 августа 35-летняя Карина (имя изменено - Авт.), бросила ребенка в заведении, оставив в кармане ее шорт записку с просьбой найти ей новых родителей. К счастью, вычислить женщину удалось быстро - по камерам.

Сама девочка не пострадала, сейчас ее забрала к себе бабушка, которая уже воспитывает ее старшую сестру - 12-летнюю Дашу (имя изменено - Авт.). Она помогает ей с уроками, ходит на родительские собрания.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», семья не состояла на учете как неблагополучная.

- Дом, где проживает мать, не является аварийным, но безусловно там требуется ремонт, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» уполномоченный по правам ребенка в Адыгее Александр Ивашин. - Стоит сказать, что девочки сейчас живут в доме бабушки в другом хуторе, в 20 километрах от мамы. Условия у них тоже немного стесненные.

По словам женщины, отец детей не помогает ей.

По словам женщины, отец детей не помогает ей.

Свой поступок органам опеки Карина объясняла просто - «на меня что-то нашло». По ее словам, денег ей абсолютно ни на что не хватало, отец девочек - житель одной из африканских стран, алименты не присылает. После разлада, супруг вернулся на родину, прихватив с собой сына. Жене оставил двух дочерей, поднять которых для нее оказалось сложно. Официально женщина не трудоустроена.

- Достойной работы для меня нет, - объясняла она органам опеки.

При этом женщина получала все положенные выплаты как многодетная мать, кроме того, ей привозили бесплатно дрова.

Сейчас малышка находится вместе с бабушкой.

Сейчас малышка находится вместе с бабушкой.

- За дополнительной помощью в связи с трудным материальным положением она не обращалась, по крайней мере официальных заявлений от ее имени нет, - добавляет Александр Ивашин.

Не позаботилась Карина и о том, чтобы отправить свою младшую дочь в детский сад. Женщина просто не дошла до местного гороно.

Проверка по данному факту продолжается, правоохранители рассматривают вопрос о лишении женщины родительских прав. В случае, если в действиях горе-матери найдут состав преступления, то детей готова взять под опеку бабушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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