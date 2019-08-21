В Краснодаре после перестрелки задержали трех мужчин

На месте происшествия на улице Ставропольской около Вишняковского рынка всю ночь работали силовики. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в округе они насчитали 38 гильз от травматического пистолета и один раскладной нож.

На данный момент продолжается розыск подозреваемых в совершении преступления. Напомним, ранее появилась ориентировка на 28-летнего уроженца Чеченской Республики Руслана Рукмановича Турашова. Он может передвигаться на белой Lada Priora с номерами «В990ТК95» без тонировки вместе со своим родственником Мурадом Мусаевичем Турашовым. Силовики предупреждают, у мужчин возможно при себе огнестрельное ружье «Сайга» или травматический пистолет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727123" frameborder="0"></iframe> Перестрелка в центре Краснодара.Видео: instagram.com/avto_123

А теперь стало известно, что трое или четверо неизвестных кавказской национальности в возрасте от 18 до 25 лет могут ехать на Lada Granta темного цвета с госномером «761» (Ростовская область – Авт.). Они также могут быть вооружены.

Следы перестрелки остались на одной из машин.

- По последним данным в совершении преступления задержаны трое подозреваемых, с ними сейчас общаются силовики, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Задержаны были 25-летний Арам Г. Его поймали сразу же после перестрелки с раной в предплечье. Правоохранителям он заявил, что просто проходил мимо. Экстренно его доставили в больницу, там же прооперировали. Кроме того, как удалось узнать «КП» - Кубань», задержали 37-летнего Шарипа К. и 37-летнего Самвела К. Предположительно, оба они приехали из Республики Ингушетия.

Ранее сообщалось, что один из подозреваемых выстрелил в 27-летнего уроженца Дагестана Ильяса Ванатова, жившего на улице Айвазовского. От полученной травмы молодой человек скончался в краснодарской больнице №3, куда его госпитализировали после ЧП.

Убитый родился в Дагестане, но в последние годы жил в Краснодаре.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Появилась ориентировка на участника перестрелки в Краснодаре

В обстоятельствах ночной перестрелки на улице Вишняковой, свидетелями которой стали десятки краснодарцев, продолжают разбираться правоохранители. Стало известно о том, что в розыске находится один из стрелявших. На него составили ориентировку и разослали во все отделы полиции, передали гаишникам, которые дежурят в городе (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре в больнице умер один из участников ночной перестрелки на улице Вишняковой

По словам очевидцев, в перестрелке участвовали около десяти человек, есть раненые. Двоих на скорой увезли в больницу. 27-летний мужчина был с тяжелым ранением, потерял много крови, его жизнь врачам спасти не удалось (читайте далее)