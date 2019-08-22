2019-08-22T11:56:50+03:00
Общество

Мормоны подали иск в суд на полицию Новороссийска

Они не хотят платить штраф в 400 тысяч рублей
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Кол Бродовски и Дэвид Гаага находились в России примерно полтора года.Кол Бродовски и Дэвид Гаага находились в России примерно полтора года.
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Волонтеров «Церкви Иисуса Христа Святых последних дней» Кола Бродовски и Дэвида Гаага задержали в Новороссийске еще 1 марта. Таких миссионеров называют мормонами. Парни находились в России примерно полтора года. За это время объездили несколько городов, а до недавнего времени обосновались в Новороссийске. Но 6 марта суд признал иностранцев виновными в нарушении визового режима, выписал штраф и постановление о депортации.

Позже новое судебное разбирательство постановило - молодые люди 21 февраля этого года раздавали буклеты своей религиозной организации, вели пропагандистские беседы, склоняющие к участию в ней, в то время, как российские законы разрешают вести миссионерскую деятельность только в специально отведенных местах, но никак не на улицах. За это их оштрафовали на 30 тысяч рублей.

А спустя почти 3 месяца стало известно, что представители «Церкви Иисуса Христа Святых последних дней» в Ростове направили в Арбитражный суд Ростовской области иск на миграционный отдел полиции Новороссийска.

Ранее правоохранители привлекли церковь по ч.4 ст.18.9 КоАП «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» и оштрафовали на 400 тысяч рублей.

- По мнению административного органа, при оформлении ходатайства о выдаче приглашения на въезд в Россию гражданина США церковь предоставила заведомо ложные сведения о цели его пребывания в стране, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Арбитражного суда Ростовской области.

В полиции города-героя при вынесении решения о штрафе указали - американец официально должен был приехать в Россию «по религиозным делам». Но в итоге с 1 февраля 2019 года осуществлял преподавательскую деятельность за деньги по изучению английского языка. Однако представители мормонов уверяют - он лишь участвовал в дискуссиях на иностранном языке на безвозмездной основе, потому требуют отменить решение о штрафе.

- Иск принят к производству. Заседание состоится 1 октября, - добавили в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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