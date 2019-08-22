Долг 434 тысячи: у Павла Мамаева снова проблемы с судебными приставами

Фамилия Павла Мамаева снова появилась в списке должников в базах Федеральной службы судебных приставов.

Исполнительное производство на сумму 434 144 рубля и 95 копеек было открыто в мае 2019-го года на основании приказа судебного участка 429 Черемушкинского района Москвы, вынесенного еще в декабре прошлого года. Указано, что в эту сумму входят неоплаченные налоги, сборы и пени.

Долг Павла Мамаева составляет более 400 тысяч рублей

Примечательно, что лично оплатить долги Мамаев в указанные сроки не мог. Скандально известная драка с участием футболиста произошла в Москве 8 октября, а спустя две суток спортсмен был задержан. После этого он провел 8 месяцев в СИЗО и был приговорен к реальному сроку, который отбывает в колонии в Белгородской области.

В колонии Мамаев работает в швейном цеху, где упаковывает одноразовые костюмы. За это ему положена зарплата - 11 200 рублей в месяц. Чтобы рассчитаться с государством футболисту пришлось бы работать в колонии более трех лет, отдавая весь доход без остатка. Но спортсмен покинет зону намного раньше.

На свободу Павел Мамаев должен выйти 6 ноября 2019 года, если не будет принято решение об условно-досрочном освобождении. Этот вопрос рассмотрит Алексеевский районный суд Белгородской области 6 сентября.

В прошлый раз полузащитник «Краснодар» Павел Мамаев оказался в базах должников после скандальной вечеринки в Монте-Карло летом 2016-го года. На тот момент за футболистом сборной, гулявшим на широкую ногу после провального чемпионата Европы, числились неоплаченные штрафы ГИБДД за нарушение правил дорожного движения.

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Нет, их не интересует сколько тысяч евро потратил молодой человек в Монако. Гулял же на свои, ничего не нарушал. Исполнителей закона волнует, почему Павел и его супруга никак не могут расплатиться с государством по счетам (подробности)

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Работают спортсмены в швейном цеху по восемь часов шесть дней в неделю. В их обязанности входит упаковка одноразовых костюмов. Зарплата - 11 200 в месяц. На территории ИК нет интернета. Работают только стационарные телефоны по карточке (подробности)