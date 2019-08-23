Задержанный участник перестрелки около Вишняковского рынка: «Приехали в Сочи отдыхать!»

Информация о том, что подозреваемых в конфликте со стрельбой около Вишняковского рынка задержали, появилась накануне вечером. Однако теперь ее официально подтвердил краевой главк.

- В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных и технических мероприятий сотрудниками уголовного розыска вместе с коллегами из УВД по Сочи в Адлерском районе были задержаны пятеро подозреваемых в совершении особо тяжкого преступления в Краснодаре, - прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю Александр Рунов.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Установить местонахождение беглецов удалось после допроса трех мужчин, которых поймали спустя несколько часов после ЧП. Среди задержанных есть 28-летний уроженец Чеченской Республики Руслан Турашов, на которого ранее составили ориентировку и объявили в розыск.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727619" frameborder="0"></iframe> В Сочи задержали участников перестрелки около Вишняковского рынка Видео: МВД по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчины сопротивления не оказали. Их доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. После этого появилось видео оперативной съемки, на которой сотрудник правоохранительных органов беседует с задержанными.

- Цель прибытия в Сочи? - спрашивает полицейский.

- Море! Отдых! - уверенно отвечает задержанный.

- Какого числа прибыли?

- Не помню. Дня 4 назад, - говорит подозреваемый в преступлении.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, в обстоятельствах ЧП на улице Ставропольской около Вишняковского рынка разбираются следователи. Свидетелями ночной перестрелки стали десятки людей, который успели заснять происходящее на видео. По словам очевидцев, в перестрелке участвовали около десяти человек.

Двоих на скорой увезли в больницу. Позже выяснилось, один из мужчин, 27-летний уроженец Дагестана Ильяс Ванатов погиб. От полученной травмы молодой человек скончался в краснодарской больнице №3.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Ранение также получил 25-летний Арам Г. Его поймали сразу же после перестрелки с раной в предплечье. Правоохранителям он заявил, что просто проходил мимо. Экстренно его доставили в больницу, там же прооперировали. Сейчас он задержан. Вместе с ним на допросе находятся 37-летний Шарип К. и 37-летний Самвел К.

Следственный комитет края возбудил уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ) и убийства 27-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ). Официально мужчинам обвинения пока не предъявили.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре в больнице умер один из участников ночной перестрелки на улице Вишняковой

По словам очевидцев, в перестрелке участвовали около десяти человек, есть раненые. Двоих на скорой увезли в больницу. 27-летний мужчина был с тяжелым ранением, потерял много крови, его жизнь врачам спасти не удалось (читайте далее)