Гендиректор ФК «Краснодар»: Клуб потрясен травмой Кабелла, сезон будет сложным

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг выступил с обращением к болельщикам клуба и попросил запастись терпением и поддержать команду в сложный период. И поводом стало не только разгромное поражение от «Олимпиакоса», сколько череда травм ключевых футболистов.

«Краснодар» еще до старта нынешнего сезона понес большие потери – из-за серьезных травм, полученных во время выступлений за сборные, надолго выбыли полузащитники Юрий Газинский и Виктор Классон. Усилить игру был призван француз Реми Кабелла, который, по некоторым данным, обошелся клубу в рекордные 16 млн евро.

Но в матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов с «Олимпиакосом» (4:0) он тоже получил травму и выбыл как минимум на полгода.

- Это уже третий игрок основного состава за последние три месяца, которого мы теряем на такой срок. Более того, Реми Кабелла – наш самый амбициозный трансфер и футболист, вокруг которого мы планировали строить игру в атаке, - завил Хашиг, заметив, что в клубе потрясены потерей лидера.

«Краснодар» выдал отличное начало сезона, занимая третью строчку в РПЛ, имея 13 очков после шести игр, а в квалификации Лиги Чемпионов прошел «Порту».

- Но уже сейчас понятно, что этот сезон будет невероятно сложным. В связи с таким количеством травм мы будем вынуждены увеличивать количество молодых игроков, которых наигрываем в основном составе. Возможно, кому-то из них еще рано играть основные роли на этом уровне, но у нас нет выбора, - отметил гендиректор «горожан».

Владимир Хашиг заявил, что у клуба есть возможности приобрести новых игроков и усилить состав, но по правилам финансового fair play УЕФА он не может этого сделать. Если клуб потратит больше, чем зарабатывает, то его ждут серьезные санкции.

- Из трех наших футболистов, которые получили серьезные травмы, двое выбыли во время пребывания в национальных сборных. Однако правила финансового fair play никак не учитывают этот факт и не позволяют нам компенсировать возникшие не по нашей вине кадровые потери. Мы не считаем, что это справедливо, но вынуждены придерживаться существующих законов и правил, - заявил Хашиг.

Он попросил в сложный период для клуба поддержать команду. 24 августа «Краснодар» сыграет на домашней арене против одного из главных конкурентов московского «Локомотива». А 27 числа «быков» ждет ответный матч против «Олимпиакоса».

- Несмотря на проблемы в составе, мы будем биться в каждой игре. Мы всегда проявляли к своим болельщикам уважение и заботу, и, думаю, доставили вам немало радостных минут. Но сейчас мы просим вас запастись терпением и поддержать команду в очень сложный для нас временной период, - обратился к болельщикам Владимир Хашиг.