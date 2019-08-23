2019-08-23T16:13:44+03:00
Спорт

Краснодар – Локомотив 24 августа. Прогноз и ставки на матч 7 тура РПЛ

Прогноз, коэффициенты и ставки на матч 7 тура чемпионата России Краснодар - Локомотив. Игра состоится 24 августа на стадионе «Краснодар» и начнется в 19:00
Поделиться:
Прогноз на матч Краснодар - Локомотив Фото: Андрей Шрамко/ФК "Краснодар"Прогноз на матч Краснодар - Локомотив Фото: Андрей Шрамко/ФК "Краснодар"
Изменить размер текста:

Центральный матч 7-го тура Российской премьер-лиги состоится в субботу 24 августа. «Краснодар» после фиаско в Лиге Чемпионов принимает московский «Локомотив». Команды делят вторую сточку после 6 игр и наступают на пятки лидирующему «Зениту».

Прогноз и ставки на матч Краснодар - Локомотив 24 августа

Букмекеры считают шансы команд на победу примерно равными, отдавая небольшое предпочтение «Локомотиву». Коэффициент на победу хозяев в игре 24 августа – 2,8, на ничью – 3,3, а на победу «Краснодара» - 2,65. Эксперты считают, что в матче не будет много голов.

Прогноз «КП» - «Локомотив» не проиграет «Краснодару» на выезде (1,45).

История встреч

История противостояния «Краснодара» с «Локомотивом» насчитывает 16 официальных матчей, все – в рамках Премьер-лиги. В этих играх на счету «быков» 5 побед, 1 ничья и 10 поражений при разнице мячей 18:26. В домашних матчах «Краснодар» одержал 4 победы при 4 поражениях и разнице мячей 12:13.

Травмы и форма

«Локомотив» в последних пяти встречах сумел одержать четыре победы и лишь один раз проиграл. «Краснодар» в среду потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» и потерял на полгода лидера Реми Кабелла. Кроме него клуб не может рассчитывать на Юрия Газинского, Виктора Классона, восстанавливаются Александр Мартынович и Ари. «Локо» не помогут Фарфан и Эдер, зато сыграет Федор Смолов.

В связи с серьезными потерями гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг предсказал команде сложный сезон и попросил у болельщиков терпения и поддержки. Готовы ли «горожане» преодолеть кризис, используя внутренние резервы и парней из академии, покажет предстоящая игра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Брага - Спартак 22 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы
Футбол, матч Брага - Спартак 22 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 22 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы
Новости 24
В Краснодаре сдают очередной долгострой - ЖК «Изумрудный»
Грузовики продолжают ездить по закрытому для них Яблоновскому мосту в Краснодаре
Две девочки попали в больницу Новороссийска с ожогами пищевода
У каждого своя правда: в Краснодаре продолжается «война за свет» между предпринимателем и местной жительницей
В Краснодаре из раздевалки фитнес-клуба украли швейцарские часы и крупную сумму
В одной из школ Краснодара в новом учебном году откроют 24 первых класса
Путин поддержит в Сочи юных российских хоккеистов
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
На Кубани в 2019 году на возведение соцобъектов выделят более 7,5 млрд рублей
В Сочинском национальном парке снимут «Ворониных»
В Краснодаре на выходных пройдет праздник «Семья на спорте»
В Краснодаре на Сормовской потушили крупный пожар на складе
В Павловском районе День здоровья посвятят профилактике болезней вен
В Краснодаре в многоэтажке загорелась квартира
В Красноармейском районе подросток на мотоскутере сбил мужчину