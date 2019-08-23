Краснодар – Локомотив 24 августа. Прогноз и ставки на матч 7 тура РПЛ

Центральный матч 7-го тура Российской премьер-лиги состоится в субботу 24 августа. «Краснодар» после фиаско в Лиге Чемпионов принимает московский «Локомотив». Команды делят вторую сточку после 6 игр и наступают на пятки лидирующему «Зениту».

Прогноз и ставки на матч Краснодар - Локомотив 24 августа

Букмекеры считают шансы команд на победу примерно равными, отдавая небольшое предпочтение «Локомотиву». Коэффициент на победу хозяев в игре 24 августа – 2,8, на ничью – 3,3, а на победу «Краснодара» - 2,65. Эксперты считают, что в матче не будет много голов.

Прогноз «КП» - «Локомотив» не проиграет «Краснодару» на выезде (1,45).

История встреч

История противостояния «Краснодара» с «Локомотивом» насчитывает 16 официальных матчей, все – в рамках Премьер-лиги. В этих играх на счету «быков» 5 побед, 1 ничья и 10 поражений при разнице мячей 18:26. В домашних матчах «Краснодар» одержал 4 победы при 4 поражениях и разнице мячей 12:13.

Травмы и форма

«Локомотив» в последних пяти встречах сумел одержать четыре победы и лишь один раз проиграл. «Краснодар» в среду потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» и потерял на полгода лидера Реми Кабелла. Кроме него клуб не может рассчитывать на Юрия Газинского, Виктора Классона, восстанавливаются Александр Мартынович и Ари. «Локо» не помогут Фарфан и Эдер, зато сыграет Федор Смолов.

В связи с серьезными потерями гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг предсказал команде сложный сезон и попросил у болельщиков терпения и поддержки. Готовы ли «горожане» преодолеть кризис, используя внутренние резервы и парней из академии, покажет предстоящая игра.