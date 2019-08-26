2019-08-26T17:17:13+03:00
Спорт

Краснодар - Олимпиакос. Прогноз и ставки на матч Лиги Чемпионов 27 августа

Прогноз, коэффициенты и ставки на матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов Краснодар - Олимпиакос. Ответный матч состоится 27 августа в 22:00 на стадионе «Краснодар»
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Краснодар - Олимпиакос, прогнозы на матч Лиги Чемпионов 27 августаКраснодар - Олимпиакос, прогнозы на матч Лиги Чемпионов 27 августа
Изменить размер текста:

Гимн Лиги Чемпионов впервые зазвучит в Краснодаре перед игрой с «Олимпиакосом». Правда, торжественный момент немного смазан результатом первого матча раунда плей-офф, в котором «Краснодар» был разгромлен со счетом 4:0. Теперь для прохода в групповой этап «быкам» нужно отыграть отставание, забивать 5 и более мячей. В случае неудачи, «горожане» отправятся в групповую стадию Лиги Европы.

Прогноз и ставки на матч Краснодар – Олимпиакос 27 августа

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 2,05, на ничью – 3,55, на победу «Олимпиакоса» - 3,65.

У греков очень комфортное преимущество перед этой встречей и прекрасная игровая форма. Игроки «Краснодара» же настаивают на том, что не все потеряно в этом противостоянии и рассчитывают на быстрый гол.

Прогноз «КП» - «Краснодар» одержит победу в ответном матче с «Олимпиакосом» (кф 2,05)

История встреч

Первая встреча соперников состоялась на прошлой неделе. «Краснодар» был сломлен, надолго потерял Реми Кабелла и потерпел разгромное поражение со счетом 4:0, пропустив три гола в последние 15 минут матча.

Форма команд

С учетом трех матчей этого сезона «Олимпиакос» не проигрывает дома в еврокубках на протяжении 9 игр кряду. Кроме того в этой Лиге чемпионов команда Педру Мартинша пока не пропустила ни одного мяча. В субботу греки выиграли первый матч домашнего первенства со счетом 1:0 у «Астераса», при этом тренер дал возможность отдохнуть лидерам.

«Краснодар» после нокдауна в Греции выдал неплохой матч против «Локомотива» (1:1). В стартовом составе вышли сразу четыре воспитанника академии – Сафонов, Уткин, Сулейманов и Игнатьев. Надолго выбыли Газинский, Классон и Кабелла, восстанавливаются Мартынович и Ари.

Помимо отсутствия капитана команды, атакующего хавбека Костаса Фортуниса, который восстанавливается после травмы, у «Олимпиакоса» не ожидается проблем с составом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Серена Уильямс - Мария Шарапова 26 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча Первого круга Открытого чемпионата США по теннису US Open
Теннис, матч Серена Уильямс - Мария Шарапова 26 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 27 августа 2019. Прогнозы букмекеров, история встреч, онлайн поединка матча Первого круга Открытого чемпионата США по теннису US Open
Новости 24
В Тбилисском районе благоустроят два парка
Следком возбудил уголовное дело в отношении полицейских, которые склонили к сексу 17-летнюю волейболистку
На краснодарском коллекторе «Головатовский» завершили работы по санации
На Кубани создают новые маршруты для туристов
Кубанские фермеры получили более 3 млрд рублей субсидий
ВТБ развивает цифровые каналы для инвестиций с РБК
«Ростелеком» сделает уличное освещение в Новороссийске «умным»
В Белореченском районе открыли бальнеологический комплекс за 150 млн рублей
Новое жилье в Краснодаре за год подорожало на 10%
Кубанские автосалоны и мастерские заработали почти 100 млрд рублей
В Краснодаре построят три новых школы и четыре детских сада
В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку
Звезды российской эстрады бесплатно выступят для жителей и гостей Сочи
В Сочи задержали еще одного участника перестрелки в Краснодаре
В центре Краснодара горит двухэтажный дом
Парк «Краснодар» подтопили сточные воды
В Анапе задержали петербуржца с марихуаной в поясной сумке
Краснодарские сотрудники МТС признаны лучшими в профессии
В хутор Ленина вернули горячую воду