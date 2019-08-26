Краснодар - Олимпиакос. Прогноз и ставки на матч Лиги Чемпионов 27 августа

Гимн Лиги Чемпионов впервые зазвучит в Краснодаре перед игрой с «Олимпиакосом». Правда, торжественный момент немного смазан результатом первого матча раунда плей-офф, в котором «Краснодар» был разгромлен со счетом 4:0. Теперь для прохода в групповой этап «быкам» нужно отыграть отставание, забивать 5 и более мячей. В случае неудачи, «горожане» отправятся в групповую стадию Лиги Европы.

Прогноз и ставки на матч Краснодар – Олимпиакос 27 августа

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 2,05, на ничью – 3,55, на победу «Олимпиакоса» - 3,65.

У греков очень комфортное преимущество перед этой встречей и прекрасная игровая форма. Игроки «Краснодара» же настаивают на том, что не все потеряно в этом противостоянии и рассчитывают на быстрый гол.

Прогноз «КП» - «Краснодар» одержит победу в ответном матче с «Олимпиакосом» (кф 2,05)

История встреч

Первая встреча соперников состоялась на прошлой неделе. «Краснодар» был сломлен, надолго потерял Реми Кабелла и потерпел разгромное поражение со счетом 4:0, пропустив три гола в последние 15 минут матча.

Форма команд

С учетом трех матчей этого сезона «Олимпиакос» не проигрывает дома в еврокубках на протяжении 9 игр кряду. Кроме того в этой Лиге чемпионов команда Педру Мартинша пока не пропустила ни одного мяча. В субботу греки выиграли первый матч домашнего первенства со счетом 1:0 у «Астераса», при этом тренер дал возможность отдохнуть лидерам.

«Краснодар» после нокдауна в Греции выдал неплохой матч против «Локомотива» (1:1). В стартовом составе вышли сразу четыре воспитанника академии – Сафонов, Уткин, Сулейманов и Игнатьев. Надолго выбыли Газинский, Классон и Кабелла, восстанавливаются Мартынович и Ари.

Помимо отсутствия капитана команды, атакующего хавбека Костаса Фортуниса, который восстанавливается после травмы, у «Олимпиакоса» не ожидается проблем с составом.