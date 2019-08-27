2019-08-27T15:43:12+03:00
Спорт

Город готов к чуду: Гимн Лиги Чемпионов впервые зазвучит в Краснодаре

«Краснодар» и «Олимпиакос» сыграют в 22:00, болельщики, игроки и тренеры верят в чудо
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Стадион Краснодара, где пройдет матч с ОлимпиакосомСтадион Краснодара, где пройдет матч с Олимпиакосом
Изменить размер текста:

Исторический день для Краснодара. Местная команда впервые сыграет в главном футбольном турнире Европы – Лиге Чемпионов. Игра с «Порту» была лишь квалификацией. На этот раз в раунде плей-офф «Краснодар» принимает греческий «Олимпиакос», эту встречу откроет знаменитый гимн турнира.

Да, первый матч в Греции завершился со счетом 4:0, но болельщики, игроки и тренеры российской команды верят в то, что смогут отыграть такое отставание. История знает немного команд, которым удавались такие подвиги, у «быков» есть шанс в нее войти. Стадион «Краснодара» сегодня будет заполнен теми, кто верит в чудо.

Матч «Краснодар» - «Олимпиакос» состоится 27 августа и начнется в 22:00.

Несмотря на то, что стартовый свисток прозвучит поздно, в районе стадиона возможны пробки из-за большого количества болельщиков – их будет на трибунах не менее 30 тысяч. В клубе просят всех выехать заранее.

Огромная парковка стадиона на улице Владислава Посадского будет открыта с 19:00 – за три часа до начала матча, она рассчитана на 1807 мест. В других местах оставлять автомобили не рекомендуется.

Безопасность обеспечат сотрудники стадиона и правоохранительных органов. Как обычно, перед началом арену обследуют сотрудники ОМОНа.

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Вход на трибуны стадиона ФК «Краснодар» открыт для болельщиков за 2 часа до начала матча основных команд – с 20:00. Для того, чтобы попасть на арену, нужно показать штрих-код (QR) билета на экране телефона, либо распечатанный электронный билет или же предъявить обычный билет. Зайти можно через любой свободный вход. Проносить на трибуны зонт-трость, продукты питания, семечки, алкогольные напитки запрещено.

Программа мероприятий на стадионе

– 20:00 – 22:00. Вы можете раскрасить себя в цвета любимой команды в панорамных барах, воспользовавшись услугами наших художников по аквагриму.

– 20:30 – 21:30. В панорамных барах на Северной и Южной трибунах болельщиков ждёт развлекательная программа для детей и взрослых: конкурсы, интерактивы и розыгрыши подарков от ФК «Краснодар».

– 20:30 – 21:30. Развлекательная программа для гостей ресторанов на Восточной и Западной трибунах, где посетителей ожидают розыгрыши подарков. В ресторанах на «Востоке» и «Западе» – автограф-сессия и возможность пообщаться с одним из футболистов «Краснодара».

КСТАТИ

Сегодня также продлена работа трамвайных маршрутов 2 и 3, сообщили в КТТУ. От конечной станции "ул. Декабристов" для доставки пассажиров после футбольного матча будут отправляться: - по маршруту №2 (по ул. Коммунаров до ул. Индустриальной) двухвагонные составы в 00.14 и 00.28; - по маршруту №3 (по ул. Садовой и Горького до Западного депо) в 00.18.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Серена Уильямс - Мария Шарапова 26 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча Первого круга Открытого чемпионата США по теннису US Open
Теннис, матч Серена Уильямс - Мария Шарапова 26 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 27 августа 2019. Прогнозы букмекеров, история встреч, онлайн поединка матча Первого круга Открытого чемпионата США по теннису US Open
Новости 24
В Сочи турист из Орла потребовал вернуть деньги за билет в «Комнату страха» из-за того, что его дочь испугалась
В Краснодаре задержали двух парней, которые изнасиловали девушку
Бывший заместитель мэра Ростова возглавил Лазаревский район Сочи
Орлята на волнах «Детского радио»
Полторы тысячи орлят услышат песни о Родине
В Московском микрорайоне Краснодара откроют школу на 3 тысячи мест
С чего начать инвестиционную стратегию, рассказали в «БКС Брокер»
В Сочи перевернулась фура с арбузами и перекрыла трассу
В Темрюке 10-летний мальчик хотел станцевать лезгинку, но попал на больничную койку
В Краснодаре мужчина ограбил бывшую сожительницу
Аллея трудовой славы Геленджика увеличилась на 20 имен
Геленджик отметил 188-й день рождения
Общественники оценили качество реализации дорожного нацпроекта на Кубани
Где жить семьям с детьми в Краснодаре?
Краснодар чистят от «визуального мусора» и незаконной рекламы
В Краснодаре владельцев, которые не убирают участки от амброзии, будут жестче наказывать
В Краснодаре полицейский сбил женщину и скрылся с места ДТП
Дело экс-вице-губернатора Кубани Юрия Гриценко начнут слушать заново
В Краснодарском крае завершилась экспедиция «Кубанская кругосветка»
В Краснодаре сняли с поезда неплательщика по алиментам
В одной из старейших гимназий Краснодара завершают комплексное обновление
В Сочи житель ближнего зарубежья заказал поджог одного из местных кафе
В Туапсинском районе задержали домушника
В Краснодаре иномарка сбила двух пешеходов, которые перебегали дорогу на красный свет
В Сочи подростки обкидывали камнями поезд и разбили лобовое стекло локомотива
Температура воды в Черном море 27 августа 2019 года: в Сочи и Туапсе комфортнее всего купаться
Краснодарские врачи спасли парня с тяжелой формой панкреатита
Восемь промышленных предприятий Краснодарского края получат субсидии из бюджета