Город готов к чуду: Гимн Лиги Чемпионов впервые зазвучит в Краснодаре

Исторический день для Краснодара. Местная команда впервые сыграет в главном футбольном турнире Европы – Лиге Чемпионов. Игра с «Порту» была лишь квалификацией. На этот раз в раунде плей-офф «Краснодар» принимает греческий «Олимпиакос», эту встречу откроет знаменитый гимн турнира.

Да, первый матч в Греции завершился со счетом 4:0, но болельщики, игроки и тренеры российской команды верят в то, что смогут отыграть такое отставание. История знает немного команд, которым удавались такие подвиги, у «быков» есть шанс в нее войти. Стадион «Краснодара» сегодня будет заполнен теми, кто верит в чудо.

Матч «Краснодар» - «Олимпиакос» состоится 27 августа и начнется в 22:00.

Несмотря на то, что стартовый свисток прозвучит поздно, в районе стадиона возможны пробки из-за большого количества болельщиков – их будет на трибунах не менее 30 тысяч. В клубе просят всех выехать заранее.

Огромная парковка стадиона на улице Владислава Посадского будет открыта с 19:00 – за три часа до начала матча, она рассчитана на 1807 мест. В других местах оставлять автомобили не рекомендуется.

Безопасность обеспечат сотрудники стадиона и правоохранительных органов. Как обычно, перед началом арену обследуют сотрудники ОМОНа.

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Вход на трибуны стадиона ФК «Краснодар» открыт для болельщиков за 2 часа до начала матча основных команд – с 20:00. Для того, чтобы попасть на арену, нужно показать штрих-код (QR) билета на экране телефона, либо распечатанный электронный билет или же предъявить обычный билет. Зайти можно через любой свободный вход. Проносить на трибуны зонт-трость, продукты питания, семечки, алкогольные напитки запрещено.

Программа мероприятий на стадионе

– 20:00 – 22:00. Вы можете раскрасить себя в цвета любимой команды в панорамных барах, воспользовавшись услугами наших художников по аквагриму.

– 20:30 – 21:30. В панорамных барах на Северной и Южной трибунах болельщиков ждёт развлекательная программа для детей и взрослых: конкурсы, интерактивы и розыгрыши подарков от ФК «Краснодар».

– 20:30 – 21:30. Развлекательная программа для гостей ресторанов на Восточной и Западной трибунах, где посетителей ожидают розыгрыши подарков. В ресторанах на «Востоке» и «Западе» – автограф-сессия и возможность пообщаться с одним из футболистов «Краснодара».

КСТАТИ

Сегодня также продлена работа трамвайных маршрутов 2 и 3, сообщили в КТТУ. От конечной станции "ул. Декабристов" для доставки пассажиров после футбольного матча будут отправляться: - по маршруту №2 (по ул. Коммунаров до ул. Индустриальной) двухвагонные составы в 00.14 и 00.28; - по маршруту №3 (по ул. Садовой и Горького до Западного депо) в 00.18.