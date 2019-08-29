Отчима, забившего до смерти 4-летнюю падчерицу, поймали в Тимашевском районе

35-летнего Виктора Гузика задержали. Информацию об этом «КП» - Кубань» подтвердили в СУ СК по Краснодарскому краю.

- К поиску мужчины были привлечены 16 поисковых групп, в состав которых входили наиболее опытные оперативники уголовного розыска, - сообщают в ведомстве. - На розыск фигуранта были ориентированы все наряды полиции и общественность.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчина больше суток скрывался в лесу на территории Адыгеи, бегал и в других районах Краснодарского края. Однако залечь на дно ему не удалось - правоохранители его поймали в Тимашевском районе. Сейчас Виктора Гузика доставили следователю для допроса. О том, заключат ли его под стражу, станет известно позже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/728901" frameborder="0"></iframe> Задержание отчима, забившего до смерти 4-летнюю падчерицу Видео: СУ СК по Краснодарскому краю..

Напомним, мужчину подозревают в убийстве 4-летней падчерицы. 24 августа отчиму не понравилось поведение девочки - она капризничала. За это Виктор начал он начал ругать ее. Когда же малышка расплакалась, то он стал успокаивать ее, но по-своему - тумаками. Сначала несколько раз ударил по голове, а потом в живот. Бил до тех пор, пока ребенок не упал.

Последующие три дня для крохи были мучительными. Девочка плохо ела, постоянно жаловалась на сильную головную боль, но мужчина игнорировал ее плач.

Когда же 27 августа она потеряла сознание, испуганный отчим наконец вызвал скорую, заявив медикам, что ребенок упал с лестницы. Медики прибыли на вызов - вот только до больницы девочку довезти не успели. Она скончалась в карете скорой помощи.

4-летняя девочка скончалась в карете скорой помощи.

По некоторым данным, в детской больнице сейчас находится брат 4-летней девочки. Его госпитализировали в критическом состоянии со следами побоев. Организм ребенка был сильно обезвожен, однако сейчас малыш уже идет на поправку.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», пострадавшая семья на учете в местном органе опеки не состояла.

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

На Кубани отчим до смерти забил 4-летнюю падчерицу

24 августа отчиму не понравилось поведение 4-летней падчерицы, и он начал ругать ее. А когда девочка расплакалась, стал успокаивать кулаками. Сначала несколько раз ударил по голове, а потом в живот. Бил до тех пор, пока ребенок не упал, скрючившись от боли (читайте далее)