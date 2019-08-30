2019-08-30T11:14:28+03:00
Происшествия

В Сочи матери ребенка-маугли предъявили обвинение в смерти малыша

Родители, помешанные на духовных практиках, не доверяли врачам, потому лечили дома [фото]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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В течение всей беременности Екатерина ни разу не обратилась к врачу.В течение всей беременности Екатерина ни разу не обратилась к врачу.
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Следователи предъявили обвинения 34-летней Екатерине Трофимой (имя и фамилия изменены - Авт.) в причинении смерти по неосторожности своему 3-месячному сыну Матвею (имя изменено - Авт.).

- По версии следствия, 25 апреля 2019 года женщина родила ребенка дома. При этом за квалифицированной помощью в больницу она не обращалась, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Кроме того, обвиняемая не поставила сына на учет в медицинском учреждении и не предоставила возможности врачам провести осмотры младенца, необходимые для диагностики, профилактики и лечения заболеваний, в том числе и врожденных.

Супруги вот уже не первый год занимаются духовными практиками.

Супруги вот уже не первый год занимаются духовными практиками.

Напомним, 23 июня около полудня Матвей впал в полусонное состояние. А когда просыпался, срыгивал молоко и опять засыпал... Спал много - почти 16 часов в сутки.

- А потом малыш стал худеть, резко сбросил вес. Температуры у него не было, мы не чувствовали, - отвечала на вопросы правоохранителей Екатерина.

Спустя два дня состояние мальчика ухудшилось, он стал часто плакать. Лишь тогда родители решили, что надо ехать в больницу. Отвезли его в дагомыскую «инфекционку». Там крохе поставили капельницу, но, лишь увидев Матвея, врачи перевели его в Центр охраны материнства и детства города в тяжелейшем состоянии. 2-месячного ребенка отвезли в реанимационное отделение, там его подключили к датчикам, положили под аппарат жизнеобеспечения. Но в итоге спасти не смогли.

Под аппаратами жизнеобеспечения ребенок находился больше недели. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Под аппаратами жизнеобеспечения ребенок находился больше недели.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в результате внутримозгового кровоизлияния и проявлений тяжелой формы дистрофии внутренних органов, - добавляют в СУ СК по региону.

Идут следственные действия.

В случае, если женщину признают виновной, ей грозят исправительные работы на срок до двух лет, либо ограничение свободы на тот же срок. Но не исключено, что женщина окажется за решеткой - в тюрьму ее могут посадить на 2 года.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», супруги знакомы больше пяти лет. В последние годы они занимались духовными практиками. Трофимовы проводят мотивационные коучинги, предлагают снять и порчу. Например, с проклятиями и приворотами они готовы были разобраться за 5000 рублей. Такую сумму они брали за 1 сеанс - как правило, чтобы добиться результата, требовалось гораздо больше. Так супруги и зарабатывали на жизнь.

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Летом 2018-го Екатерина узнала, что беременна. Вот только наблюдаться у врачей она отказывалась. Более того, рожать решила дома, без врачей и медсестер. Свое решение правоохранителям пара объяснила просто - врачам медикам они не доверяли и просто не видели в них надобности (читайте далее)

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В сочинской больнице от инсульта умер ребенок-маугли

Малыш появился на свет 25 апреля 2019 года. Роды принимал Олег. Ребенка они кормили грудным молоком, на учет в поликлинику не поставили. По документам, ребенка просто не существовало (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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