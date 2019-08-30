2019-08-30T12:48:00+03:00
Общество

Странное бурление в море: водоканал Геленджика заявил, что прорыва канализации в Кабардинке не было

Хотя в соцсетях появился ответ ведомства, что коммунальщиков все же наказали за нарушения правил водопользования
Андрей ГОРЕЛОВ
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Неподалеку от севшего на мель теплохода «Рио» жители Кабардинки заметили непонятное бурление в воде. Очевидцы тут же выложили ролик в соцсеть с предположениями, что это «фекальный фонтан» - так сливают нечистоты в море. Позже администрация поселка опровергла эту информацию, мол, шторм повредил старую трубу, и из нее начал выходить воздух. А недавно в соцсетях появился ответ Росприроднадзора одному из жителей Кабардинки по бурлению воды.

У берегов Кабардинки в двух местах треснула труба глубоководного выпуска сточных вод.

- С 5 июля по 31 августа наши специалисты провели проверку в отношении водоканала Геленджика, - сообщается в ответе Черноморо-Азовского управления Росприроднадзора. – В результате были найдены нарушения правил водопользования при сбросе сточных вод в море в районе мыса Дооб. Составлен протокол по части 1 статьи 8.14 КоАП и предписание устранить нарушения. Водоканал заменил часть трубы глубоководного выпуска.

В администрации Кабардинки подтвердили, что коммунальщики отремонтировали трубу, насчет штрафов Росприроднадзора им ничего не известно.

- Вода по этой трубе течет техническая из очистных сооружений, - сообщили в администрации Кабардинки. – Водоканал устранил поломку, канализация на том месте никогда не попадала в море. Мы берем воду на анализы возле мыса Дооб через день.

В самом водоканале города-курорта слухи о штрафе Росприроднадзора опровергли.

- Нас никто не штрафовал, прорыва канализации не было, - сообщили в водоканале Геленджика. – Такие слухи непонятно кто раздувает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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