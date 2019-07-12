Теплоход «Рио» готовят к снятию с мели

Корабль «Рио» 12 декабря выбросило на мель возле Кабардинки после шторма. С тех пор теплоход стоит у берега. В апреле с него сняли команду, а недавно судно выкупили частники, которые стали проводить на «Рио» экскурсии, несмотря на позицию местных властей. Чиновники против туристов на палубе, мол, визиты никто не согласовывал, хотя «Рио» стал достопримечательностью сразу, если власти этого не заметили. В погоне за красивой фотографией на фоне моря и судна сюда съезжаются сотни туристов. К слову, корабль не первый раз становится объектом для заработка. К нему уже организовывали туры, а кто-то даже соорудил рядом с кораблем кафе, которое закрыли через 2 дня.

Тем временем новые владельцы теплохода не скрывают, что хотят снять корабль с мели, чтобы затем продать или сдать в аренду. Пока этого не случилось, на «Рио» будут водить туристов.

- Сейчас мы временно прекратили экскурсии, - рассказывает Наталья, владелица корабля. – Возобновим работу 16 июля, сейчас мы монтируем новый трап, чтобы людям было удобнее и безопаснее подниматься на «Рио». На самом деле мы активно готовим теплоход к снятию с мели. Для этого договариваемся с подрядчиками. Чтобы корабль снова спустить на воду, нужно сделать несколько вещей: откачать 130 тонн мазута, затем проложить дорогу для тяжелой спецтехники, чтобы снять его с мели.

Для этого нужно договариваться с администрацией, экологами и лесничеством. Поэтому, сколько точно надо времени для снятия корабля с мели, сказать никто не сможет. Причем нужно учитывать тот факт, что еще надо найти подрядчика для откачки мазута.

- Пока мы не решили все оргмоменты, «Рио» будет принимать туристов, - продолжает Наталья. – Снять судно с мели очень дорого – миллионы рублей. Стоимость экскурсий можно назвать символической, она не отобьет и малую часть трат на спуск «Рио» на воду. За сколько мы с мужем выкупили корабль? Знаю, что его предыдущий владелец получил хорошую сумму по страховке и «Рио» ему оказался не нужен. В планах у нас сдать теплоход в аренду морским грузоперевозчикам или продать.

По словам Натальи, местные власти действительно против экскурсий, но напрямую водить туда туристов не запрещают.

- 12 июля мой супруг договорился о встрече с администрацией Кабардинки, - продолжает Наталья. – Попробуем с властями обсудить судьбу «Рио». Заработок на туристах для нас не главная цель. Хотим попросить у чиновников помощи, чтобы быстрее и безопасно снять корабль с мели. Нам нужно уладить формальности и согласовать прокладку дороги для спецтехники и откачку мазута. Все это нужно обсудить с разными инстанциями и службами. Поэтому если нас завтра попросят прекратить организовывать экскурсии, то мы перестанем это делать.

Напомним, для экскурсий на «Рио» создали все условия: лестница, страховка, нашли персонал, который поможет безопасно взобраться наверх. Визит по всему кораблю стоит 2 тысячи рублей, прогулка по палубе – 1 тысячу. Дети до 5 лет – бесплатно, от 5 лет – 500 рублей. Посетить судно можно в любое время.

По словам новых владельцев сухогруза, стоимость входа более чем символичная. На освещение корабля уходит много бензина.