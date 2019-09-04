«Места нет, но вы держитесь»: в детсаду Краснодара в одной группе 110 детей

Школы Краснодара переполнены. В одной из них, чтобы открыть учебный год, даже пришлось набирать 1 «Ш» и в День знаний проводить по очереди 4 линейки. Похоже, аналогичная ситуация складывается и с детсадами. Родители детсада № 178, дети которых в группе «Солнышки», 2 сентября были в шоке, когда привели своих малышей к воспитателям. Выяснилось, что в их группу с 70 детьми неожиданно добавилось еще 40 малышей, которые в этот день пришли с родителями в новый детсад.

- Моей дочке 3,5 годика, у нас в возрастной группе примерно 70 человек, - рассказывает Оксана Петровская. – Но не всех детей водят в детсад, обычно приводят к воспитателям около 50 малышей. Понятно, что во всем городе с местами проблематично, но мы как-то привыкли. И тут 2 сентября я привожу дочку в садик, и стоит толпа родителей. Из разговоров я поняла, что это новые родители, их детям дали путевки в этот детсад. Всего их было около 40 человек. Воспитатели начали искать новичкам шкафчики, которых на всех не хватало. Это был хаос... Моя дочь и другие дети начали рыдать, потому что пришлось в их шкаф положить вещи новеньких. Заведующая нам объяснила, что это временно, мол, откроется новый детсад и туда распределят детей. Я развернулась и ушла, так же поступили и другие родители.

По словам Оксаны Петровской, возрастная группа от трех до четырех лет находится в крыле площадью 120 квадратных метров. Получается, что на ребенка вместе с туалетами, коридорами и раздевалками приходится чуть больше одного квадратного метра.

- Кто-то из родителей написал в Роспотребнадзор, что в детсаде нарушают требования Санпина из-за нехватки места, - продолжает Оксана Петровская. – Другие жаловались в департамент образования. По их словам, детям утреннюю кашу налили не в тарелки, а в чашки, потому что посуды на всех не хватает. Там ответили, что подождите, думаем, что делать с этой ситуацией. На следующий день моя дочка ни в какую не хотела идти в садик, потому что ей приходится делить шкаф с мальчиком. Понятно, что в Краснодаре с местами везде проблема, ну 110 детей это совсем много. Да и куда этих малышей перераспределишь, если их родители живут рядом с детсадом.

В детском саду №178 корреспондентам «КП»-Кубань» сообщили, что заведующей и всех ее заместителей нет, и ответить нам никто не сможет. Зато в департаменте образования Краснодара информацию о переполненности группы опровергли.

- Детсад №178 объединен с детсадом поселка Плодородный, юридически это одно учреждение, - сообщили в департаменте образования администрации Краснодара. – Второй детсад начнет работать в ближайшие дни, сейчас он оформляется филиалом детсада №178. Поэтому все дети получили путевки в детсад №178 по возрастным группам именно с расчетом мест в филиале. Переуплотнения действующего сада не планировалось и не будет. 2 сентября сад №178 открылся после 14-дневной профилактики из-за отключения горячей воды. Большинство родителей решили в этот день отвести детей к воспитателям, а к ним прибавились родители, которые пришли с детьми, чтобы подать документы на получение путёвки в новый сад.

По данным департамента образования, группа от 3 лет детсада №178 рассчитана на 60 ребят. В конце августа в эту возрастную группу выдали еще 50 путевок. Это путевки детям, которые будут ходить в филиал детсада в поселке Плодородный, который расположен в двух километрах от детсада № 178.

- Сейчас родители получают справки и собирают документы для зачисления в новый детсад, - объяснили в департаменте образования администрации Краснодара. - Из 50 новых путевок распределили 25. 3 сентября мы выехали в детсад №178, чтобы проверить количество детей в младшей группе. Утром там было 59 детей, к вечеру остались 49. Превышения количества детей не было, группа рассчитана на 60 человек. Количество мебели и всего необходимого рассчитано именно на 60 воспитанников. Насчет нехватки столовых приборов, на группу из 60 детей приобретено 180 комплектов посуды.