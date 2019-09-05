Звезда сериала «Цыганка» купила квартиру в Сочи

Квадратными метрами в Сочи вслед за своими коллегами по цеху приобрела звезда сериала «Цыганки» Виктория Полторак. Радостную новость 38-летняя актриса сообщила своим поклонникам в Instagram.

- У меня получилось! Теперь город Сочи - это еще одно место силы для моей семьи. Ура! - подписала Виктория пост. - Те, кто знает мою безграничную любовь к морю и водным видам спорта, понимает, что это мой космос.

Как не раз признавалась актриса, Сочи давно манил своими красотами. Потому, когда речь зашла о покупке жилья, Виктория решила приобрести апартаменты именно на Черноморском побережье. О том, где она купила жилье, звезда сериала «Цыганка» держит пока в секрете. Но своим поклонникам актриса все же намекнула, выложив видео с бокалом шампанского на фоне Олимпийской набережной в Адлере.

Пока Виктория Полторак живет в Москве вместе с двумя дочерьми и мамой. Вместе они ждут, когда закончится ремонт в новом жилье.

Стоит сказать, что недвижимость в окрестностях черноморской здравницы в разное время приобрели Иосиф Кобзон, Кристина Орбакайте, Владимир Винокур, Лев Лещенко, Григорий Лепс, Алла Пугачева, Земфира, Александр-Масляков-старший, разные маститые кавээнщики и прочие публичные личности.

В 2016 году известная актриса Елена Проклова купила жилье в элитном районе Сочи. В том же году появились апартаменты на черноморском побережье у бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. Подарил их певцу его продюсер. А в 2018-м в Сочи переехала звезда «Универа» Валентина Рубцова.

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