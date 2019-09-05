2019-09-05T15:20:10+03:00
Общество

Сочинец с онкозаболеванием отказался от предоставленного ему муниципального жилья

По словам супруги Андрея Мартынова, квартира непригодна для проживания
Максим ОСОКИН
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Андрей Мартынов. Фото: capost.mediaАндрей Мартынов. Фото: capost.media
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История с сочинцем, страдающим от онкологического заболевания, которого 3 сентября 2019 года выселили из временного жилья судебные приставы, а 4 числа заселили в муниципальную квартиру, как оказалось, не закончилась.

- Андрей Мартынов и его супруга провели в новом жилье всего одну ночь, а утром решили его покинуть. Этот факт вызывает недоумение, так как накануне вечером они согласились жить в предоставленном помещении, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- В квартире царит разруха, на балконе лежит непонятный хлам. Такое ощущение, что здесь кто-то умер. У моего мужа нет одного легкого, он ночью ему стало плохо – он задыхался, - рассказала супруга Андрея – Наталья Мартынова.

Андрей Мартынов согласился на новое жилье.Видео: пресс-служба администрации Сочи! другой источник

Стоит отметить, что администрация курорта обещала провести косметический ремонт в предоставленном Мартыновым муниципальном жилье в течении 10 дней.

- Квартира, расположенная по улице Мацестинской, простояла пустой несколько лет. Ремонтные работы здесь уже начались, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Сочи.

Однако, Наталья Мартынова объяснила, что ремонт помещения ничего не даст. По ее словам, весь дом пахнет плесенью и сыростью, и нахождение здесь пагубно скажется на состоянии здоровья ее супруга.

Наталья рассказала, что сейчас они с мужем находятся в «подвешенном» состоянии. Куда им идти – они не знают. Снимать квартиру им не по карману, так как совокупный размер пенсии не дотягивает до 20 тысяч рублей.

Напомним, в Сочи мужчину больного онкологией вместе с женой судебные приставы выселили на улицу. Супруги с 2011 проживали в пансионате «Нептун», который использовался в качестве маневренного фонда.

Когда история приобрела широкий резонанс, мужчину заселили в муниципальное жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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