Сочинец с онкозаболеванием отказался от предоставленного ему муниципального жилья

История с сочинцем, страдающим от онкологического заболевания, которого 3 сентября 2019 года выселили из временного жилья судебные приставы, а 4 числа заселили в муниципальную квартиру, как оказалось, не закончилась.

- Андрей Мартынов и его супруга провели в новом жилье всего одну ночь, а утром решили его покинуть. Этот факт вызывает недоумение, так как накануне вечером они согласились жить в предоставленном помещении, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

- В квартире царит разруха, на балконе лежит непонятный хлам. Такое ощущение, что здесь кто-то умер. У моего мужа нет одного легкого, он ночью ему стало плохо – он задыхался, - рассказала супруга Андрея – Наталья Мартынова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730271" frameborder="0"></iframe> Андрей Мартынов согласился на новое жилье.Видео: пресс-служба администрации Сочи! другой источник

Стоит отметить, что администрация курорта обещала провести косметический ремонт в предоставленном Мартыновым муниципальном жилье в течении 10 дней.

- Квартира, расположенная по улице Мацестинской, простояла пустой несколько лет. Ремонтные работы здесь уже начались, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Сочи.

Однако, Наталья Мартынова объяснила, что ремонт помещения ничего не даст. По ее словам, весь дом пахнет плесенью и сыростью, и нахождение здесь пагубно скажется на состоянии здоровья ее супруга.

Наталья рассказала, что сейчас они с мужем находятся в «подвешенном» состоянии. Куда им идти – они не знают. Снимать квартиру им не по карману, так как совокупный размер пенсии не дотягивает до 20 тысяч рублей.

Напомним, в Сочи мужчину больного онкологией вместе с женой судебные приставы выселили на улицу. Супруги с 2011 проживали в пансионате «Нептун», который использовался в качестве маневренного фонда.

Когда история приобрела широкий резонанс, мужчину заселили в муниципальное жилье.