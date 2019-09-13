В Новороссийске изменилось время выступления «Русских Витязей»

Авиационная группа высшего пилотажа выступит в Новороссийске на Дне города. Летчики подготовили одиночные и групповые выступления, которые покажут жителям в небе над «Малой землей». Раньше начало авиашоу планировали на 14:00, а теперь перенесли на 16:00.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/731875" frameborder="0"></iframe> Репетиция "Русских Витязей" в Новороссийске.Источник: паблик "Супер Новости"

- 12 сентября летчики провели репетицию полетов над «Малой землей», - написал в инстаграме мэр Новороссийска Игорь Дяченко. – 14 сентября на два часа перенесли начало авиашоу. Одиночный полет состоится в 16:00, а групповой в 17:30.

ФОТО: инстаграм мэра Новороссийска

Сайт «Русских Витязей» сообщает, что авиационная группа перебазировалась из подмосковной Кубинки на аэродром на Кубани для участия в акции «Служба по контракту — твой выбор».

- Во время полётов летчики ВКС выполнят групповой, парный и одиночный пилотаж, продемонстрируют «синхронные бочки», «синхронный колокол», «кадушка», «управляемый штопор», «групповая петля Нестерова» и многие другие, - сообщает сайт «Русских Витязей».