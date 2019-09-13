2019-09-13T12:07:47+03:00
Общество

В Новороссийске изменилось время выступления «Русских Витязей»

14 сентября программа полетов начнется в 16 часов [фото, видео]
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: паблик "Супер Новости"ФОТО: паблик "Супер Новости"
Изменить размер текста:

Авиационная группа высшего пилотажа выступит в Новороссийске на Дне города. Летчики подготовили одиночные и групповые выступления, которые покажут жителям в небе над «Малой землей». Раньше начало авиашоу планировали на 14:00, а теперь перенесли на 16:00.

Репетиция "Русских Витязей" в Новороссийске.Источник: паблик "Супер Новости"

- 12 сентября летчики провели репетицию полетов над «Малой землей», - написал в инстаграме мэр Новороссийска Игорь Дяченко. – 14 сентября на два часа перенесли начало авиашоу. Одиночный полет состоится в 16:00, а групповой в 17:30.

ФОТО: инстаграм мэра Новороссийска

ФОТО: инстаграм мэра Новороссийска

Сайт «Русских Витязей» сообщает, что авиационная группа перебазировалась из подмосковной Кубинки на аэродром на Кубани для участия в акции «Служба по контракту — твой выбор».

- Во время полётов летчики ВКС выполнят групповой, парный и одиночный пилотаж, продемонстрируют «синхронные бочки», «синхронный колокол», «кадушка», «управляемый штопор», «групповая петля Нестерова» и многие другие, - сообщает сайт «Русских Витязей».

ФОТО: инстаграм мэра Новороссийска

ФОТО: инстаграм мэра Новороссийска

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новороссийск: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Председатель ЗСК озвучил приоритеты работы на новый парламентский год
В преддверии первой сессии наступившего парламентского года председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко озвучил основные направления работы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края
Новости 24
Краснодар готовится к отопительному сезону
В Сочи в русле реки нашли мертвого туриста
«Зимняя вишня» ничему не научила: Почти все торговые центры Кубани не отвечают требованиям пожарной безопасности
В Краснодаре на вокзале у жительницы Сочи украли телефон
В Сочи спасатели помогли пострадавшим в ДТП
Администрация Краснодара приглашает горожан сыграть в футбол
Матвиенко и Шойгу посетили кубанский курень в парке «Зарядье»
В Новороссийске старшего судебного пристава оштрафовали
В горах Сочи мужчине стало плохо
В Новороссийске при буксировке погибли 3 члена экипажа плавкрана
Росавтодор оценил качество дорожных работ по нацпроекту в Сочи
Новый мэр Сочи остался без заместителей
Стали известны подробности о ДТП на Кубани с двумя погибшими
В Сочи пройдет командный Кубок России по настольному теннису
В Калининском районе берег реки очистили от незаконных строений
На Кубани задержали подозреваемого в угоне
В Сочи прошла акция «Стоп - мошенник!»
В Новопокровском районе пройдет «День здоровья»
В Краснодаре женщина зарезала ножом 71-летнего мужа
Школы Кубани присоединятся к «Неделе безопасности»
На Кубани парня задержали за кражу сельскохозяйственной техники
В Краснодаре на Корякина горел долгострой
В Краснодаре обновили одну из старейших спортплощадок города
В Сочи в аварии погиб водитель «семерки»
На Кубани отсняли кадры для фильма РГО