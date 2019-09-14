2019-09-13T20:14:01+03:00
Общество

Историк: день рождения Новороссийска, на самом деле, приходится на другую дату

Основали город не 12 сентября, а 24-го.
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИНФОТО: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во всех учебниках истории написано, что датой основания Новороссийска является день высадки десанта в Цемесскую бухту. Отряд генерал-лейтенанта Николая Раевского сошел на землю с кораблей эскадры вице-адмирала Михаила Лазарева. Произошло это 12 сентября 1838 года по старому стилю. После революции историки забыли подкорректировать дату основания города, когда перешли на новый отсчет времени.

- По новому стилю день рождения Новороссийска - это 24 сентября, когда высадился десант, - говорит председатель новороссийского исторического общества Сергей Новиков. - Но и в этот день не дали название будущему городу. Место высадки десанта называли укреплением, которому присвоили имя Новороссийск лишь в январе 1839 года. Нет ничего плохого в том, что жители празднуют День города 12 сентября. 24 сентября мы отметим его правильно. К тому же праздничные мероприятия у нас проходят практически до конца сентября.

По словам историка, после революции 1917 года страна перешла на другой отсчет времени. Но никто из тогдашних властей города не подумал, что и дату основания Новороссийска надо перенести.

- Только в начале 60-х Евгения Засыпкина, директор новороссийского музея, обнаружила в госархиве в Ленинграде рапорт о высадке десанта Раевского и Лазарева от 12 сентября. Моя коллега была уверена, что сделала открытие местного уровня. Она вернулась обратно и местные власти ей поверили, - говорит Новиков. - И даже если бы нашелся кто-то готовый сказать, что это дата по старому стилю, то он, скорее бы всего, промолчал. Даже во время хрущевской оттепели в СССР не хотели прославлять царских генералов и военачальников, которые как раз и основали Новороссийск. С тех пор День города отмечаем 12 сентября, а не 24 сентября. Сейчас это уже стало традицией.

Самого понятия День города вообще не было ни в Российской Империи, ни в СССР. С размахом отметили только 800-летие Москвы, а в остальных городах об церемонии в честь основание могли только мечтать.

В 1978 году впервые после революции местные газеты Новороссийска написали, что город якобы основан 12 сентября после высадки десанта. Но торжественных мероприятий не было, гражданам просто массово сообщили об этом.

- День города отметили с размахом только в 1988 году, когда Новороссийску исполнилось 150 лет, - продолжает Сергей Новиков. – В парках и общественных местах проходили концерты, народ гулял и отдыхал. Это было более-менее похоже на то, что есть сейчас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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