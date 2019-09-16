Поспорил на 500 рублей: создатель самой высокой в мире «Приоры» проехался в ней вверх ногами

27-летний Ваган Микаэлян снова вывез за пределы автомастерской свой необычный автомобиль. Парень засветился на всю страну после того, как проехался на «Приоре» с очень огромными колесами. Его машину даже прозвали самой высокой «Ладой» в мире. А еще ее окрестили каретой.

Ваган сварил для своей «Приоры» новые колеса - высотой почти три метра! Это в разы больше, чем у комбайна. А потом прокатился на машине со скоростью 10 км в час.

Правда, за то, что парень переделал автомобиль, его оштрафовали гаишники. Но недолго необычная «Приора» стояла в гараже.

- Я поспорил с другом, что смогу проехать в «Приоре», перевернутой вверх ногами, - рассказал «КП»-Кубань» Ваган. – И я выиграл! Друг проспорил 500 рублей.

Машину товарищи вывезли на погрузчике за пределы Краснодара. И устраивали «гонки» на аэродроме, чтобы никому не мешать. Ваган сел в авто, пристегнулся, а потом с помощью манипулятора машину перевернули! И она встала на свои огромные колеса.

- Да у тебя не получится, - кричал вслед друг. А Ваган взял и проехал.

- Я выиграл! – обрадовался Ваган, когда остановил машину.

Перевернутая "Приора"

- На 500 рублей, братан, - отсчитал ему друг деньги, которые проспорил.

Судя по всему, скоро мы увидим еще более смелые эксперименты краснодарца.

- Останавливаться на достигнутом не собираюсь, - лишь загадочно улыбается Ваган Микаэлян.