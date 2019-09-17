Не как у Мамаева с Кокориным: Несостоявшегося стрелка из анапского тира, ударившего девушку винтовкой, освободили из-под стражи

38-летний предприниматель из Крымска Сурен Гелоян, который избил винтовкой девушку в Анапе, обжаловал в Краснодарском краевом суде меру пресечения. Теперь до суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

- Все так. Но он все также остается фигурантом двух уголовных дел по п. "в" ч. 1 ст. 213 и п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ. Гелоян причинил средней тяжести вред потерпевшей, у Тани шрамом обезображено лицо. Сейчас мы пытаемся ознакомиться с самим решением апелляционной инстанции, - прокомментировал ситуацию журналистам адвокат девушки Владимир Макаров.

Надо сказать, что освобождение Гелояна из-под стражи совпало с освобождением из колонии футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые провели за решеткой 11 месяцев по аналогичному обвинению. В их случае суд проявил решительную твердость и до конца оставил хулиганов в СИЗО.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/725555" frameborder="0"></iframe> В Анапе мужчина напал на сотрудницу тира.

Напомним, инцидент в тире произошел 11 августа. В 20:50 в стрелковый тир в Большом Утрише под Анапой завалилась компания подвыпивших мужчин, среди которых был и Сурен Гелоян. Они требовали дать им пневматическую винтовку, чтобы пострелять. Но сотрудница тира отказала им из-за очевидного состояния опьянения, как то велит ей закон. Тогда Сурен Гелоян схватил винтовку из рук девушки, плюнул девушке в лицо и швырнул в нее воздушку. Позже ее рану пришлось зашивать.

Дебошира искала полиция по записям с камеры видеонаблюдения, которая была установлена в тире. А когда нашли, выяснилось, что девушку покалечил предприниматель из Крымска Сурен Гелоян. Его задержали и по решения суда отправили под стражу на два месяца. Но его нахождение под стражей продлилось недолго.

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В Анапе пьяный мужчина напал на сотрудницу тира

Драка в тире Анапы случилась 11 августа в 20:50. Компания мужчин пришла в заведение, чтобы пострелять. Но сотрудница тира сказала, что в их состоянии стрелять нельзя – по словам девушки, товарищи были пьяны.

- Один из них сказaл мне включить оружия, я откaзала ему, aргументировав тем, что пьяным людям нельзя стрелять в тире, - рaссказывает девушка. - Его это очень разозлило, он стaл мaтерить меня с головы до ног, крушить все, что видел, затем плюнул мне в лицо и кинул воздушку мне в голову. У меня рассечение лбa и ушибы левой кисти. Все пaрни, что были с ним просто стояли и ничего не делaли. После того, как у меня полилaсь кровь, он не остaновился, a продолжил мaтерить меня и крушить всё, что было рядом (читайте далее)