Базель - Краснодар 19 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Краснодар» начинает свой очередной сезон в Лиге Европы сложнейшим выездом в Швейцарию, где сыграет с «Базелем». В этом матче встретятся две амбициозные, атакующие команды, идущие на первых строчках в домашних чемпионатах. Не исключено, что именно они будут бороться за лидерство в группе C, где компанию им составляют испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».

«КП» рассказывает о главных моментах первого матча группового этапа Лиги Европы - Краснодар 19 сентября 2019, который состоится в городе Базель на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и начнется в 19:55 по московскому времени.

Статистика личных встреч Базель - Краснодар 19 сентября 2019

«Краснодар» никогда не пересекался со швейцарскими клубами в официальных матчах, зато однажды провел контрольную встречу с «Базелем». 22 января 2019 года «быки» сыграли с красно-синими на сборе в Испании, и «Базель» одержал победу со счетом 2:0.

Прогнозы букмекеров на матч Базель - Краснодар 19 сентября 2019

Букмекеры считают «Базель» фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 2,2, на ничью – 3,65, на победу « Краснодара» - 3,35.

Прогноз на матч Базель - Краснодар 19 сентября 2019

Прогноз «КП» - обе команды забьют (кф. 1,67)

Где смотреть онлайн матч Базель - Краснодар 19 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Базель - Краснодар можно посмотреть 19 сентября, она начнется в 19:55 по московскому времени на канале Матч!

Трансляция матча Базель - Краснодар 19 сентября 2019

За текстовой трансляцией матча Базель - Краснодар 19 сентября 2019 можно следить на сайте kp.ru