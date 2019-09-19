Базель - Краснодар 19 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Европы
«Краснодар» начинает свой очередной сезон в Лиге Европы сложнейшим выездом в Швейцарию, где сыграет с «Базелем». В этом матче встретятся две амбициозные, атакующие команды, идущие на первых строчках в домашних чемпионатах. Не исключено, что именно они будут бороться за лидерство в группе C, где компанию им составляют испанский «Хетафе» и турецкий «Трабзонспор».
«КП» рассказывает о главных моментах первого матча группового этапа Лиги Европы - Краснодар 19 сентября 2019, который состоится в городе Базель на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и начнется в 19:55 по московскому времени.
Статистика личных встреч Базель - Краснодар 19 сентября 2019
«Краснодар» никогда не пересекался со швейцарскими клубами в официальных матчах, зато однажды провел контрольную встречу с «Базелем». 22 января 2019 года «быки» сыграли с красно-синими на сборе в Испании, и «Базель» одержал победу со счетом 2:0.
Прогнозы букмекеров на матч Базель - Краснодар 19 сентября 2019
Букмекеры считают «Базель» фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу хозяев – 2,2, на ничью – 3,65, на победу « Краснодара» - 3,35.
Прогноз на матч Базель - Краснодар 19 сентября 2019
Прогноз «КП» - обе команды забьют (кф. 1,67)
Где смотреть онлайн матч Базель - Краснодар 19 сентября 2019
Прямую видеотрансляцию матча Базель - Краснодар можно посмотреть 19 сентября, она начнется в 19:55 по московскому времени на канале Матч!
Трансляция матча Базель - Краснодар 19 сентября 2019
За текстовой трансляцией матча Базель - Краснодар 19 сентября 2019 можно следить на сайте kp.ru
Базель - Краснодар. Прямая трансляция матча Лиги Европы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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