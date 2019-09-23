2019-09-23T16:40:50+03:00
Недвижимость

Когда включат отопление в Краснодаре в 2019 году: отопительный сезон начнется не раньше октября

Коммунальщики продолжают подготовку, а синоптики обещают теплые дни
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Комментарии: comments1
Отопительный сезон в Краснодаре в 2019 году начнется в октябре, а, может, и позжеОтопительный сезон в Краснодаре в 2019 году начнется в октябре, а, может, и позжеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Резкое похолодание на прошлой неделе ощутили на территории всего Краснодарского края. Холодный фронт принес осадки и снижение температуры, а в горные и предгорные районы даже первый снег.

В краевом центре ночная температура воздуха опускалась ниже 10 градусов тепла, жители достали из шкафов куртки и пальто. Многие теплолюбивые южане задались вопросом – когда же начнется отопительный сезон 2019 в Краснодаре?

– По всем нормативам отопление включают, когда средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд, – отвечают в департаменте городского хозяйства администрации Краснодара.

Придется еще подождать. Погода обещает подарить кубанцам немало солнечных и теплых дней. Потепление уже заметно, но это еще даже не «бабье лето». По всем климатическим показателям обычное лето еще от нас никуда не ушло, говорят синоптики.

Этому несказанно рады коммунальщики, которые продолжают подготовку к отопительному сезону. Ее должны полностью завершить к 1 октября.

Всего в Краснодаре готовят к отопительному сезону более 250 котельных, а также почти 800 км теплосетей. Газовое хозяйство краевого центра составляет почти 5 тысяч км газопроводов.

С наступлением холодов отопление начнут включать в лечебных учреждениях в детских садах по заявочному принципу, а позже и всем остальным потребителям.

В прошлом году отопительный сезон в Краснодаре начался 15 октября, однако, например, в 2012-м году это произошло 2 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Кубани пугают заморозками и скорым снегом

Снега, которым пугали жителей региона в выходные, и вовсе ждать преждевременно.

- Это ж только в горах, на равнинной части Краснодарского края не стоит ждать даже заморозков, - продолжает метеоролог. - В Мостовском районе, а это предгорья, среднесуточная температура опустилась ниже +15 градусов. Поэтому пока только они вошли в осеннюю пору (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Замглавы Минстроя Андрей Чибис: О тарифах на ЖКХ, капремонте и экономии на тепле
Как тратятся деньги, которые мы отчисляем на капремонт? Что грозит недобросовестным управляющим компаниям? И можно ли снизить тарифы на коммунальные услуги? Об этом и многом другом в интервью «КП» рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ
Новости 24
«Никого из туристов не пускать!»: башню на горе Ахун в Сочи признали аварийной
На Кубани закрыли нелегальное казино
В Северском районе начальник почтамта присвоила свыше 800 тысяч рублей
Образовательная программа по кибербезопасности в Сириусе завершилась уникальным соревнованием
После пожара на рынке Геленджика мэрия расторгла договоры аренды с владельцами точек
В Краснодаре на месяц ограничили проезд транспорта на участке улицы Бородинской
В Краснодарских бассейнах закончился купальный сезон
В Краснодарском крае школьное образование оценят по международным стандартам
Более 150 инновационных центров для обучения школьников откроют на Кубани
На Кубани росгвардейцы задержали водителя, который хотел скрыться с места аварии
В краснодарском магазине продавщица вычислила воров и избила их палкой
ВТБ Лизинг поставит 70 вагонов «Почте России»
В Анапе без вести пропал 15-летний подросток-инвалид
На Кубани замначальника исправительной колонии пообещал осужденной покровительство за технику
На Кубани 4-летний мальчик погиб под колесами поезда
В Сочи построят школу и летний лагерь
Жителям Краснодарского края простят неоплаченные штрафы
В Краснодаре женщина выпрыгнула из окна 3 этажа, спасаясь от пожара
В новогоднюю ночь в сочинском отеле-замке «Богатырь» пройдет бал Щелкунчика
В Северском районе директора школы, который фиктивно устроил сына сторожем, осудили
В Краснодаре полиция ищет ночных танцоров на капотах авто в центре города
В горах Сочи во время прогулки заблудились две женщины
Прокуратура Мостовского района заблокировала доступ к пяти сайтам
В Сочи легковушка вылетела в крутой обрыв
В Сочи директор коммерческой организации не платил 442 работникам зарплату
Компания «ЮгСтройИнвест» объявила о старте продаж в новом доме микрорайона «Губернский»
В Новороссийске приставы провели рейд на дорогах
Краевые специалисты проконсультировали более 800 жителей Кущевского района
Выставка «Античная цивилизация и варварский мир» открылась в Краснодаре