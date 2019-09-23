Когда включат отопление в Краснодаре в 2019 году: отопительный сезон начнется не раньше октября

Резкое похолодание на прошлой неделе ощутили на территории всего Краснодарского края. Холодный фронт принес осадки и снижение температуры, а в горные и предгорные районы даже первый снег.

В краевом центре ночная температура воздуха опускалась ниже 10 градусов тепла, жители достали из шкафов куртки и пальто. Многие теплолюбивые южане задались вопросом – когда же начнется отопительный сезон 2019 в Краснодаре?

– По всем нормативам отопление включают, когда средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8 градусов и ниже в течение пяти суток подряд, – отвечают в департаменте городского хозяйства администрации Краснодара.

Придется еще подождать. Погода обещает подарить кубанцам немало солнечных и теплых дней. Потепление уже заметно, но это еще даже не «бабье лето». По всем климатическим показателям обычное лето еще от нас никуда не ушло, говорят синоптики.

Этому несказанно рады коммунальщики, которые продолжают подготовку к отопительному сезону. Ее должны полностью завершить к 1 октября.

Всего в Краснодаре готовят к отопительному сезону более 250 котельных, а также почти 800 км теплосетей. Газовое хозяйство краевого центра составляет почти 5 тысяч км газопроводов.

С наступлением холодов отопление начнут включать в лечебных учреждениях в детских садах по заявочному принципу, а позже и всем остальным потребителям.

В прошлом году отопительный сезон в Краснодаре начался 15 октября, однако, например, в 2012-м году это произошло 2 ноября.

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