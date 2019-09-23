2019-09-23T20:52:07+03:00
Общество

«Здравствуй, муж!:» Алана Мамаева записала первое интервью с супругом после его выхода из колонии

Его она проанонсировала у себя в Instagram
Варвара ДЫМ
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Алана Мамаева взяла интервью у мужаАлана Мамаева взяла интервью у мужа
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Жена уже бывшего футболиста «Краснодара» Павла Мамаева взяла интервью у собственного мужа. Алана Мамаева проанонсировала его у себя в Instagram.

- Здравствуй, муж, - говорит Алана на видео.

В ответ ей Павел Мамаев загадочно улыбается.

- Что ты молчишь? Я за тебя воевала и отбивалась очень долго, чтобы у тебя никто не брал интервью, и первое интервью ты дал мне, - смотрит на супруга Алана.

В ответ Павел пока ничего не сказал. На этот видео закончилось: «Интервью с мужем скоро!».

Как заверяет Алана, первое интервью после выхода из колонии Павел Мамаев дал именно ей. Но когда именно выйдет полная версия, Алана не сообщила. Она сейчас очень загадочная – не отвечает на телефонные звонки и игнорирует все сообщения в соцстетях.

Алана Мамаева записала первое интервью с супругом после его выхода из колонии.

Напомним, за пьяную драку в московском кафе Павла Мамаева и Александра Кокорина осудили. Футболистов отправили по этапу в колонию в городе Алексеевка Белгородской области, откуда они вышли по УДО.

Кокорина ждали в «Зените», а вот Мамаева попросили на выход из «Краснодар». Клуб расторг с ним контракт и теперь Мамаев находится в качестве свободного игрока.

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На фото пара выглядит счастливой после такой долгой разлуки. Как раз вчера, когда футболиста отпустили, у него был день рождения. Ему исполнился 31 год (читайте далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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