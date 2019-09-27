Илона Маска на Кубани собираются посвятить в казаки

Краснодарцы, достучавшиеся до Илона Маска, разместив приглашение на билбордах в Калифорнии, на достигнутом останавливаться не собираются.

- Удовлетворены ли мы результатом? Пока нет! – рассказал «КП» Николай Андреев, креативный директор агентства, которое снимало клип и заказывало рекламу в США.

Баннер с приглашением для Илона Маска в Калифорнии

Напомним, предприниматели решили пригласить Илона Маска на бизнес-форум, который проводится в Краснодаре. Чтобы гость точно узнал об их желании, они создали специальный сайт с трогательным клипом и песней на английском языке и разместили ссылку на него на билбордах в Калифорнии около офиса компании Маска Space X с подписью «Kak tebe takoe?».

Илон Маск увидел сообщения об этом в твиттере и по-русски прокомментировал видеоприглашение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/734045" frameborder="0"></iframe> Илона Маска пригласили в Краснодар.

- Язык хорошо подвешен, - написал Маск, комментируя песню на мотив «Крылатых качелей».

Ответ Илона Маска на приглашение

- Ха-ха. Все-таки это привлекло твое внимание, - написала ему подписчица.

- Правда, - ответил Илон.

Но своего согласия на визит в Краснодар или хотя бы видеовыступление на форуме он пока не дал.

ШИРОКАЯ ОГЛАСКА

Новость о необычном приглашении Илона Маска разлетелась по всему свету и стала объектом шуток в программе «Вечерний Ургант». На ноутбуке ведущего появился фотоколлаж американца в образе казака. Иван Ургант предположил, что Илон Маск привезет в Краснодар свои изобретения для казачества.

Илон Маск в образе казака Фото: скриншот программы "Вечерний Ургант"

- Он привезет свои разработки на краснодарский бизнес-форум для казачества. Это электрошашка, электроплеть и электроседло, - пошутил Угрант.

Шуткой это оказалось лишь отчасти. Но обо всем по порядку.

МЫСЛИ ВСЛУХ

Организатором бизнес-форма «Дело за малым» выступает администрация Краснодарского края и там рассказали, что реализовали идею предприниматели самостоятельно.

- На одном из совещаний оргкомитета, в который входят представители администрации и бизнесмены было как бы в шутку сказано: «А давайте пригласим Илона Маска?», - рассказала пресс-секретарь департамента инвестиций и развития малого и среднего бизнеса Краснодарского края Дарья Огнева.

О том, что шутка получила свое продолжение, чиновники не знали и заверили, что ни рубля бюджетных средств на рекламу в США не ушло.

- Для нас это тоже было сюрпризом. Получилось креативно, мы поддерживаем наших предпринимателей и знаем, что им все по плечу, - добавила Огнева. – Уверена, что это сделано не для пиара, а действительно для того, чтобы Илон Маск приехал в Краснодар. Если это случится, мы его тепло встретим и обязательно посвятим в казаки. Мы продолжаем ждать, надежда умирает последней.

«ОКОЛО ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ»

Приглашение для Илона Маска делало рекламное агентство из Краснодара. На все ушло всего несколько дней.

- Если вы заметили, видео и сайт были запущены еще 12 сентября. В это же время и появились баннеры в Калифорнии. Но видео посмотрели всего 300 человек, пришлось продвигать это дело, чтобы достучаться до Маска, - рассказывает Николай Андреев, креативный директор агентства Ruport.

Он заверяет, что конечная цель акции действительно выступление Илона Маска в октябре на бизнес-форуме в Краснодаре. Стоило это немногим более тысячи долларов.

- Пять-шесть предпринимателей, которым небезразличен этот форум, скинулись и оплатили все. Размещение рекламы в Калифорнии обошлось чуть больше тысячи долларов – это не самое дорогое удовольствие. Трудностей никаких не было. В 21-м веке не так сложно решить этот вопрос, к тому же у нас уже был опыт работы с США. Слова к песне на английском написал наш директор Роман Левицкий - он позвонил мне и напел ее в трубку. Снимали сами, актерами стали предприниматели и сотрудники нашего агентства, - поделился Николай Андреев.

Кстати, чиновники не препятствовали смелым идеям предпринимателей.

- Я думаю, сначала к этому отнеслись не очень серьезно, а когда об этом все заговорили, они стали немного переживать. Но могу сказать, что в департаменте инвестиций и развития малого и среднего бизнеса работают хорошие, современные ребята, с ними очень легко, - говорит Николай.

Креативный директор агентства рассказал, что медийный эффект, конечно, оказался успешным, но на приглашение Илон Маск так и не дал ответа.

- На почтовый ящик, который был создан для ответа Илона Маска пришло много писем, но ни одного от настоящего Илона. Мы продолжаем ждать, но сидеть сложа руки не собираемся, - добавил Андреев.

Его команда уже работает над продолжением этой истории, чтобы все-таки добиться выступления Илона Маска в Краснодаре.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

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