16 нарушений за полгода: кубанский маслосырзавод поставлял в школы и детсады опасные масло и кефир

Маслосырзавод в Славянске-на-Кубани реализует свою продукцию через ИП Ольгу Криштопу, которая стала рекордсменом по сумме заключенных госконтрактов. Только с 2012 по 2017 годы предпринимательница заработала 1,3 млрд рублей на поставках молочки в больницы, школы и детсады края. В этом не было бы ничего плохого, если бы в октябре 2018 года не выяснилось, что в продукцию на заводе добавляют пальмовое масло и все не соответствует ГОСТу.

После этого в мэрии Новороссийска ОБЭП провел обыски, подозревая чиновников в лоббировании на тендере поставщика Криштопы. Затем выяснилось, что в 2019 году предприятие 16 раз фальсифицировало продукцию и у него даже отзывали декларации на производство. Но несмотря на это, завод продолжает работать.

- Продукция угрожает причинить вред здоровью подменой молочных жиров на растительные, - сказано в решении Арбитражного суда края. – Недостаток полезных элементов в молочных жирах и их дефицит может привести к остеопорозу у взрослых и рахиту у детей, нарушению обменных процессов глаз, сердечнососудистым заболеваниям, ожирению, аллергии и т.д.

По данным суда, использование фальсифицированной молочной продукции для питания детей в детских садах и медучреждениях системно. Поэтому в действиях «Маслосырзавод «Славянский» усматривается угроза причинения вреда здоровью детей.

«Маслосырзавод Славянский» в апреле 2019-го четыре раза штрафовали за кефир, творог, сметану и молоко. По решению суда дважды приостанавливали работу предприятия на 10 суток. Всего вынесли 16 постановлений к административной ответственности. Но завод продолжает работать и поставляет в школы, больницы и детсады края свои продукты.

- В 2019 году в отношении маслосырзавода возбудили 16 административных дел по частям 1 и 3 статьи 14.43 КоАП «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов», - подтвердили в пресс-службе Россельхознадзора края. – Одно дело на рассмотрении, остальные наше управление выиграло в суде. Все они были по фальсификации разных видов молочной продукции: сливочного масла, кефира, ряженки 2,5%, молока 2,5%, творога 9% и т.д. По всем статьям выписано штрафов на 4,7 млн рублей с конфискацией оборудования. В апреле было решение о приостановлении работы предприятия на 10 суток.

По данным Россельхознадзора Кубани, после каждого нарушения ведомство просит аннулировать декларацию на производство продукта. Без этого документа предприятие не имеет право выпускать этот товар. Аннулирует документ Росаккредитация.

У них на сайте мы проверили, как они выполнили предписание Россельхознадора края. Действие деклараций на сливочное масло, молоко и кефир прекратили. Но несмотря на это, завод все равно продолжает работать.

- Все нарушения, о которых говорит Россельхознадхор, произошли только в 2018 году, - сообщили на «Маслосырзаводе «Славянский». – Оборудование у нас не конфисковали. Сейчас все нормально, мы продолжаем работать.

На остальные вопросы руководство завода отказалось ответить.

Куда возили фальсифицированное молоко

Только с 1 января 2018 года по 22 апреля 2019-го Ольга Криштопа заключила 1497 контрактов почти на 348 млн рублей. 162 из них по 223-му закону «О госзакупках», поэтому документы скрыты и не публикуются. Молочку Криштопа поставляет в Новороссийск, Краснодар, Горячий Ключ, Геленджик, Ленинградский, Славянский, Ейский и Темрюкский районы. Только в городе-герое она заключила 494 контракта почти на 132 млн рублей. Молочная продукция поставляется в школы Новороссийска: № 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 20, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 34.

Как нам сообщили в школе №29 Новороссийска, в сентябре поставляют молочку для столовой производитель из Приморско-Ахтарска. Компания, которая отвечает за питание школьников, сама выбирает поставщиков и последний раз меняла поставщика его в мае 2019 года. Сотрудники не смогли объяснить, какой производитель вез им молочку в прошлом учебном году.