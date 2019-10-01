Российский врач назвал количество операций, необходимых девочке с «маской Бэтмена»

Крошка Луна Феннер прилетела в Краснодар с другого континенты, чтобы получить медицинскую помощь. Краснодарский врач, лазерный хирург Павел Попов предложил семье полугодовалого ребенка избавить ее от родимого пятна — меланоцитарного невуса — во все личико.

Первый осмотр российского доктора показал, что задача выполнима.

- Как я и говорил, мы с этим справимся за 1-1,5 года, - сказал Павел Попов.

Мама девочки благодарна врачам за теплый прием. Фото: luna.love.hope

Для этого потребуется 6-8 операций, тогда как на родине девочки в США их количество было не меньше 100. Кроме того, их стоимость — непосильная для семьи Феннер сумма — около 400 тысяч долларов.

Во сколько эта операция обойдется американцам в Краснодаре, пока неизвестно. Только перед своим вылетом из Майями в Россию Кэрол, мама Луны, объявила сбор в 20 тысяч долларов. Возможно, это именно та сумма, которую запросила краснодарская клиника.

Расслабляющая фотосессия была итогом дня осмотра для Луны. Фото: luna.love.hope

- Классическая хирургия любой страны не могла бы, наверное, решить эту проблему, - заявил Попов в интервью одного из федеральных каналов.

А, напомним, другой известный хирург-онколог из Краснодара Алексей Дикарев, представляющий как раз классическую хирургию, в интервью на радио «Комсомольская правда» рассказал о скептицизме по отношению специалистов с лазером вместо скальпеля.

- Лазерное воздействие вообще-то является противопоказанием для подобного рода дефектов, - добавил Алексей Дикарев. - Поэтому здесь два варианта, которые насколько я понимаю, собирается применить врач. Либо лазером удалить пораженную ткань на всю толщину эпидермиса (кожи - Авт.) и это будет просто рубец. Либо иссечь невус и провести реконструкцию кожи девочке.

Однако в клинике, которую Кэрол Феннер выбрала для лечения Луны, уверены в успехе операции. И в ближайшее время собираются собрать пресс-конференцию, где детально расскажут о своем методе. Его, напомним, уже назвали уникальным в Америке.

А пока маленькая Луна и ее мама привыкают к краснодарскому «холоду». После калифорнийских +30 южная российская осень не очень комфортна. Своими первыми впечатлениями от российского приема она поделилась на страницы Луны в соцсетях.

От "маски" супер-героя Луну все же лучше избавить, считают родители. Фото: luna.love.hope

- Всегда есть сомнения в голове матерей «правильно ли то, что я делаю?». Но я верю, что Бог указывает нам верный путь! Я очень благодарна команде медиков за такой замечательный прием. Они так заботятся о Луна и ее здоровье. Но если это не сработает? Мы начнем с нуля, без проблем! Слово «страх» не существует в нашем словарном запасе! Многие меня спрашивают и меня судят за решение, но в глубине моего сердца, я знаю, что я должен попробовать что-то менее инвазивной и менее агрессивное за нее! Вера в этого врача только укрепляет меня в этом решении...

«Комсомолка» следит за развитием ситуации...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российский онколог, предложивший помощь американке с «маской Бэтмена», уже делал подобные операции

Луна Феннер вместе с мамой прилетает в Краснодар 25 сентября (подробнее)

МЕЖДУ ТЕМ

Врач-онколог: Метод, которым собираются вылечить американку с «маской Бэтмена» в России, должен быть испытан и запатентован

Микрохирург Алексей Дикарев рассказал, что думает об операции на личике полугодовалой Луны Феннер [подкаст]