Яблоновский мост ломать не будут. Рядом вырастет дублер

«Героя» каждой пресс-конференции с властью - Яблоновского моста - перестали стесняться. И хотя по-прежнему на этого «бедного родственника» кубанской столицы денег катастрофически не хватает (14-ю часть от необходимой суммы строительства даже анонсировать не стали), возводить объект все-таки начнут. В мэрии Краснодара этот факт сегодня, 1 октября, официально подтвердили.

- Стоимость самого проекта по разным оценкам может составлять от 7 до 9 млрд рублей. Для муниципалитета это - непосильная ноша, - в очередной раз напомнили в городской администрации. - Но первый этап строительства пока без участия федеральных вливаний начнется уже в ноябре.

Полмиллиона запланированных рублей на это катастрофически не хватает. Но лед, кажется, тронулся. Новый мост планируется возводить рядом с действующим. И продиктовано это как раз неопределенностью сроков окончания строительства.

- Старый мост никто сносить не будет. Пока он еще послужит жителям края, - пояснили в мэрии. - Но в дальнейшем мы придем к изменению маршрутной сети.

Напомним, о начале строительства стало известно в конце прошлой недели.

Общая стоимость работ по проекту составит 524,3 миллиона рублей.

- Заказчиком объекта строительства является администрация Краснодарского края в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Реализация выполняется в рамках государственной программы «Развитие сети автодорог Краснодарского края». В министерстве продолжаются процедуры по изъятию земельных участков на территории Кубани и Адыгеи. Это контрольный пост ДПС и еще 35 участков. Приступить к выполнению строительно-монтажных работ планируют в конце 2019 года, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Как сообщает сайт госзакупок, строительство дороги и моста начнется в самое ближайшее время и продлится до 10 декабря 2021 года. Первый этап должны завершить уже 29 ноября, ко второму приступят 10 января 2020 года и продлится он до 31 января 2020 года. Третий этап запланирован на 1 января 2021 года, окончание работ 10 декабря 2021 года.

Напомним, проезд грузового и общественного транспорта по Яблоновскому мосту закрыли с 12 июля. Объект, который был построен в 1952 году, больше не выдерживает ежедневного трафика.

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