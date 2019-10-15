«Мне дали так много из-за внимания прессы»: 20-летний убийца матери пятерых детей не признал вину

Сегодня, 15 октября, родные 40-летней Натальи Дмитриевой из небольшого поселка Псебай в Краснодарском крае дождались наконец приговора ее убийцам. В буквальном смысле растерзанное тело женщины нашли в ночь на 14 мая 2018 года на центральной улице поселка. Когда жители Псебая узнали, кто совершил зверское убийство матери пятерых детей, их обуял ужас.

Не сразу, но правоохранители задержали причастных к этому чудовищному преступлению - 16-летнего Максима Бондоренко и 20-летнего Савелия Никифорова. Именно они, как считает следствие, напали на нее, задушили и надругались, перед этим 19 раз (!) ударив Наталью камнем по голове.

- Мне непонятен приговор, - сказал единственный, кто посмел не только подать голос из-за решетки в зале суда, но и прямо смотреть в глаза родным своей жертвы, Савелий Никифоров. - Я не согласен с тем, что меня обвиняют в изнасиловании и убийстве. Тот, кто это сделал (намекая на своего малолетнего друга Максима Бондоренко) получил 10 лет тюрьмы, а я 19. Это что?

Откровения Савелия Никифорова - он проходит по делу об убийстве матери пятерых детей в Псебае.

Между тем, именно Савелия Никифорова нашли спящим пьяным сном рядом с телом убитой Натальи.

Никаких слов раскаяния или прощения в адрес матери и супруга убитой Натальи в зале так и не прозвучало. Наоборот, создалось впечатление, что подсудимые не очень осознавали, что приговор ставит крест на их будущем. К слову, приговор в законную силу не вступил и не исключено, что они отправятся за обжалованием его по инстанциям.

- Просто все расписали так в прессе, поэтому и приговор такой максимальный, - привычно уже переложил вину приговоренный Савелий Никифоров теперь уже на тех, кто борясь с брезгливостью, наводил на него объективы.

Напомним, все заседания суда по делу о жуткой расправе над женщиной проходили в закрытом от прессы режиме. По его итогам, гособвинение запросило максимального наказания для обоих подсудимых, даже несмотря на смягчающие обстоятельства. Несмотря на свой юный возраст один из "псебайских чудовищ", как нарекли их в прессе, получил почти 10 лет колонии общего режима, тогда как более взрослый его товарищ будет сидеть 19 лет в колонии строгого режима.

Муж погибшей Натальи Алексей Дмитриев о приговоре ее убийцам.

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