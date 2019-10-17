Стеша готовится к путешествию: выброшенную на улицу слепую кошку в Сочи заберет семья из Питера

Ласковая и добрая Стеша наконец обретет свой дом! Британскую кошку выбросили на улицу после того, как у нее начались проблемы с глазами. Вместо того, что вылечить животное, его вышвырнули за дверь. Кошка долго бродила по улицам Сочи. Ее болезнь развивалась стремительно, да так, что когда Стешу подобрали волонтеры и отвезли к ветеринарам, глаза британки уже было не спасти. Кошке сделали операцию и отправили на передержку.

- Больше года мы искали для особенной кошки Стеши новую семью, но брать ее никто не спешил – животных-инвалидов обычно редко берут, - рассказывают «КП»-Кубань» в сочинском центре помощи животным «Чистые сердца».

Семья для Стеши нашлась после публикации в «Комсомолке». Семейная пара из Питера прочитала историю кошки на сайте «КП» и связалась с зооволонтерами.

- Люди думали несколько дней, взвешивали все «за» и «против». Ведь Стеша – особенная кошка. Но на семейном совете в итоге решили ее забрать. Правда, переживают немного, ведь у них в квартире еще живет шестилетний пес породы ши-тцу. Подружатся ли они?! А кошки-слепыши они ведь особенные, ориентированные на человека, - рассказывают в сочинском центре помощи животным «Мягкие сердца».

Теперь Стеша готовится к переезду. Зооволонтеры сейчас ищут для нее попутчика, который сможет отвезти кошку из Сочи в Санкт-Петербург.

Слепая кошка Стеша из Сочи.

- Девушка, которая забирает кошку, сказала, что если никто не найдется, кто сможет Стешу довезти, она сама за ней прилетит, - рассказывают в центре «Мягкие сердца».

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