Российское образование и открытие фабрики Tesla в России: О чем говорил Илон Маск на форуме «Дело за малым»

Этого момента с трепетом ждали организаторы и участники форума «Дело за малым». Спонтанное предложение «А давайте позовем Илона Маска?» переросло в масштабную акцию, о которой говорили все. Чтобы привлечь внимание главного изобретателя планеты, около офиса космической компании Space X в Калифорнии размещали гигантские баннеры, создали специальный сайт с трогательным клипом и песней на английском языке.

И все-таки Илон Маск выступил на форуме предпринимателей, причем в первый же день работы мероприятия. Приехать в Краснодар он не смог, зато миллиардера удалось вывести по видеосвязи.

Фото: Владимир МАРИНИЧЕВ.

Телемост с бизнесменом длился около 20 минут. «Комсомолка» публикует основные тезисы выступления Илона Маска.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/738749" frameborder="0"></iframe> Илон Маск выступил на форуме «Дело за малым» в Краснодаре.Главный изобретатель планеты ответил на вопросы о своём бизнесе и дал советы начинающим предпринимателям

О билбордах для Маска в Калифорнии

- Видеоприглашение направило что-то из космоса!.. Ну это фантастически, конечно. Билборд находится прямо напротив моей компании - как я мог его не увидеть?.. Видео очень понравилось, мы подумали, что эти ребята юмористы, делают что-то интересное, нужно, наверное, присоединиться. В любом случае поучаствовать в этом.

Телемост с Илоном Маском.и все таки он состоялся!

О мотивации стать бизнесменом

- Я больше инженер, чем бизнесмен. Если ты хочешь создать компанию, то приходится быть предпринимателем. Вместо того, чтобы изучать физику в старшей школе, я рассматривал акселераторы, потому что мне было интересно... Я работал с технологиями и решил сделать что-то полезное человечеству в будущем. Для того чтобы создать технологии, нужна группа людей. Потому что в одиночку что-то произвести невозможно. Если хочешь изобрести технический продукт, обязательно нужны люди, нужен целый бизнес. В чем цель каждой компании? Произвести продукт, полезный для людей. Для того чтобы это сделать, нужно участие большое количество людей.

О своем бизнесе

- Компания создается для того, чтобы решить проблему, которая есть у общества... Бизнес ради бизнеса не имеет смысла. Бизнес обязательно должен быть полезен людям, цениться ими. Но при этом сложно произвести что-то действительно нужное. Я выражаю свое уважение тем, кто реально делает что-то нужное. Результат должен быть больше того, что вы вложили... Я горжусь созданием SpaceX (космической корпорации, которая научилась использовать двигатель ракеты повторно - прим.ред.). С другой стороны мы создали электромобиль, который ездит лучше машины на бензине. Это может быть машиной будущего.

О российском образовании и сотрудниках в его компании из России

- Есть люди, которые родились и учились в России. Мне кажется, образование очень хорошее в России. У вас много талантов. И много чего интересного с точки зрения технологий есть в России... Может быть, когда-нибудь в будущем можно будет создать фабрику Tesla по производству электромобилей в России.

Об опыте предпринимательства

- Добиться успеха очень сложно. Создание компании - это как попытаться съесть стекло, но при этом не порезаться. Если у вас есть энтузиазм, если вы точно знаете, что сможете это сделать, тогда вперед. Но это сложно. Будут очень болезненные моменты. Подготовьтесь к этому заранее. Дальше фокусируйтесь на том, чтобы ваш продукт использовался людьми.

О приезде на форум в 2020 году

- Я даже не знаю. Я бы с удовольствием, но у меня настолько забитый график, что будет очень сложно это сделать. Но есть такое ощущение, что вы классные. Я желаю вам удачи в дальнейших предприятиях.

КСТАТИ

Илон Маск изучит разработку инженера из Краснодара

Главный изобретатель планеты согласился рассмотреть разработку краснодарского предпринимателя Алексея Игнатьева. Он предлагает внедрить улучшенную операционную систему Linux в управление электрокаров Tesla. По его словам, она быстрее, компактнее и безопаснее, что очень важно для таких гигантов на рынке.

- Здесь есть человек, который занимается программированием. Он нам сказал, что внедрил Linux в свою Tesla и знает, как сделать так, чтобы Linux работал в ваших Tesla, - спросил у Илона Маска руководитель корпорации развития Краснодарского края Павел Майоров. - Можно ему отправить вам письмо по электронной почте, чтобы он рассказал, что он делает?

- Да, конечно, сделайте это на мою электронную почту. Ее адрес вам сообщат, - ответил Илон Маск.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Kak tebe takoe?»: В Калифорнии появилось гигантское приглашение Илона Маска в Краснодар

Обращения к американскому бизнесмену и изобретателю Илону Маску уже давно стали мемом, но краснодарцы вывели их на новый уровень. Билборды с надписью «Kak tebe takoe?» появились в Калифорнии в городе Хоторн, где находится офис космической компании Илона Маска Space X (читайте далее)

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Баннеры сработали: Илон Маск выступит на форуме «Дело за малым»

Многочисленные билборды «Kak tebe takoe» около офиса космической компании Space X сработали! Илон Маск все-таки выступит на форуме «Дело за малым». Организаторы масштабного мероприятия пытались привлечь его внимание разными способами (читайте далее)