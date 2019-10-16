Баннеры сработали: Илон Маск выступит на форуме «Дело за малым»

Многочисленные билборды «Kak tebe takoe» около офиса космической компании Space X сработали! Илон Маск все-таки выступит на форуме «Дело за малым».

Организаторы масштабного мероприятия пытались привлечь его внимание разными способами.

Такие баннеры установили около офиса Илона Маска.

Чтобы гость точно узнал об их желании, они даже создали специальный сайт с трогательным клипом и песней на английском языке. За сутки видео стало популярным. Настолько, что Илон Маск по-русски прокомментировал видеоприглашение.

- Язык хорошо подвешен, - написал Маск, комментируя песню на мотив «Крылатых качелей».

Но своего согласия тогда на визит в Краснодар он не дал. Быть может, его спугнуло то, что его хотят посвятить в казаки. На Кубани всех важных гостей тепло встречают. Словом, организаторы не теряли надежду и спустя почти месяц они услышали заветное «Да!»

- Илон Маск выступит на форуме, американского бизнесмена выведут в эфир с помощью видеосвязи, - подтвердила «Комсомольской правде» - Кубань» пресс-секретарь департамента инвестиций и развития малого и среднего бизнеса Краснодарского края Дарья Огнева. - Состоится это вечером в пятницу, 18 октября.

На данный момент идет организация прямого телемоста Илона Маска. Как удалось узнать «КП» - Кубань», он не будет читать лекцию, а выступит в рамках встречи.

Ранее сообщалось, что на бизнес-форум зарегистрировались порядка 15 тысяч человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/734045" frameborder="0"></iframe> Илона Маска пригласили в Краснодар.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Kak tebe takoe?»: В Калифорнии появилось гигантское приглашение Илона Маска в Краснодар

Обращения к американскому бизнесмену и изобретателю Илону Маску уже давно стали мемом, но краснодарцы вывели их на новый уровень. Билборды с надписью «Kak tebe takoe?» появились в Калифорнии в городе Хоторн, где находится офис космической компании Илона Маска Space X (читайте далее)

ПРОДОЛЖЕНИЕ

«Язык хорошо подвешен»: Илон Маск по-русски ответил на приглашение приехать в Краснодар

Илон Маск увидел сообщения в твиттере и по-русски прокомментировал видеоприглашение (подробности)