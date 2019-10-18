2019-10-18T13:00:38+03:00
Дом. Семья

«Не перестает улыбаться»: щенок, жестоко избитый детьми, обрел семью

Забрать малыша хотели люди из разных регионов страны [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Совсем скоро у Джесси появится собственный дом. Фото: Ольга БУРЛАКОВАСовсем скоро у Джесси появится собственный дом. Фото: Ольга БУРЛАКОВА
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В Краснодаре щенок, над которым издевались дети, нашел дом. 4-месячную Джесси чудом спасли от малолетних живодеров. Двое мальчиков пинали ногами и прыгали на собаке. Все это время малыш, свернувшись калачиком, не произнес и звука. В нее кидали камнями и мусором, хулиганы играли щенком, словно в мяч.

После случившегося волонтеры отвезли щенка в ветклинику. Осмотр показал, что серьезных травм у животного нет. Врач на всякий случай обработал щенка от всех паразитов и отдал зоозащитникам.

Несмотря на все издевательства, песик по-прежнему верит людям и улыбается каждому, кто к нему подходит. А теперь еще и обрел семью. После публикации в «Комсомолке» стать хозяевами Джесси хотели люди из разных уголков России - волонтерам звонили из Москвы и даже из Сибири. Узнав о тяжелой судьбе щенка, неравнодушные читатели были готовы преодолеть несколько тысяч километров, чтобы подарить крохе свои любовь и ласку.

Джесси очень игривая. Фото: Ольга БУРЛАКОВА

Джесси очень игривая. Фото: Ольга БУРЛАКОВА

- Желающих действительно было много, но все же искали дом для Джесси поближе к Краснодару. И вот нашли. Повезем ее в станицу Ильскую Северского района - это в получасе езды от города, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» Ольга Бурлакова, спасшая щенка. - Семья прочитала статью и решила - малышу нужна забота. С фотографии он будто заглядывал им в глаза. Тем более, что домашних питомцев у них нет. Новые хозяева Джесси живут в частном доме, для щенка они уже смастерили будку, даже утеплили ее.

Для Джесси уже построили будку. Фото: Ольга БУРЛАКОВА

Для Джесси уже построили будку. Фото: Ольга БУРЛАКОВА

Кроха сейчас готовится к переезду, проходит обследование в ветклинике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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