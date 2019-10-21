2019-10-21T16:10:06+03:00
Происшествия

Стали известны подробности гибели 50-летней женщины, пропавшей месяц назад на Кубани

Тело Ларисы Каримовой нашли в лесополосе волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт"
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Женщина пропала 21 сентября. Фото МВД по Северскому району.Женщина пропала 21 сентября. Фото МВД по Северскому району.
Изменить размер текста:

Тело пропавшей 50-летней жительницы поселка Афипский в Краснодарском крае Ларисы Каримовой нашли спустя почти месяц. 21 сентября она вышла из дома внезапно и пропала. По просьбе родных на ее поиски вышли волонтеры "Лизы Алерт" и полицейские.

Однако установить ее местонахождение не получалось.

- Найдена. Погибла, - сухо отрапортовал на своей странице в соцсетях "Лиза Алерт" в воскресенье, 20 октября.

Позже выяснилось, что нашли труп женщины висящим на дереве в ближайшей лесополосе.

- Похоже, ушла Лариса, чтобы свести счеты с жизнью, - рассказали "КП" - Кубань" соседи погибшей.

Теперь следователи выясняют, что толкнуло Ларису Каримову на этот шаг.

- Сейчас проводится проверка по факту гибели женщины, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СК СУ РФ по Краснодарскому краю. - Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, отличницу и спортсменку, прилежную ученицу и дочь Дашу Шопину не могут найти четвертый месяц. Девочка будто испарилась у ворот городского парка в Майкопе в тот злосчастный день, 24 мая. На тех самых, единственных кадрах, которые позволили следователям и родителям отследить путь девочки, запечатлен этот момент. Даша входит в парк — больше ее никто не видел.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Новороссийске за вымогательство посадили четырех членов банды
В Краснодаре автобус протаранил неудачно припаркованную иномарку
В Краснодаре на проезде Затонном запретят стоянку машин
Краснодарцы все чаще задаются вопросом: почему в городе доступная среда существует только в фантазиях жителей?
Поликлиники Кубани получили новое оборудование
В Сочи врачи спасли мужчину с двумя заболеваниями сердца
В Госдуме подняли вопрос об изменении закона «О ветеранах»
На Кубани работницу почтамта приговорили к условному сроку за присвоение 85 тысяч рублей
Полиция начала проверку после массовой потасовки на турнире MMA в Сочи
На Кубани за нарушение антикоррупционного законодательства оштрафовали две фирмы
В Калининском районе парень ограбил знакомую
Выставочный комплекс «Атамань» победил на конкурсе Russian Event Awards