Стали известны подробности гибели 50-летней женщины, пропавшей месяц назад на Кубани

Тело пропавшей 50-летней жительницы поселка Афипский в Краснодарском крае Ларисы Каримовой нашли спустя почти месяц. 21 сентября она вышла из дома внезапно и пропала. По просьбе родных на ее поиски вышли волонтеры "Лизы Алерт" и полицейские.

Однако установить ее местонахождение не получалось.

- Найдена. Погибла, - сухо отрапортовал на своей странице в соцсетях "Лиза Алерт" в воскресенье, 20 октября.

Позже выяснилось, что нашли труп женщины висящим на дереве в ближайшей лесополосе.

- Похоже, ушла Лариса, чтобы свести счеты с жизнью, - рассказали "КП" - Кубань" соседи погибшей.

Теперь следователи выясняют, что толкнуло Ларису Каримову на этот шаг.

- Сейчас проводится проверка по факту гибели женщины, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе СК СУ РФ по Краснодарскому краю. - Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, отличницу и спортсменку, прилежную ученицу и дочь Дашу Шопину не могут найти четвертый месяц. Девочка будто испарилась у ворот городского парка в Майкопе в тот злосчастный день, 24 мая. На тех самых, единственных кадрах, которые позволили следователям и родителям отследить путь девочки, запечатлен этот момент. Даша входит в парк — больше ее никто не видел.