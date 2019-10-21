В Сочи выбросили из машины двойника кота Крымского моста

Вообще-то, эту молодую кошку назвали Зайкой, потому что она очень милая и ласковая. Но между собой зооволонтеры называют ее двойником кота Мостика – того самого, который живет на стройке Крымского моста, завел страницу в Инстаграмм и рассказывает о том, как движутся работы. И хотя автомобильную часть транспортного перехода уже открыли, у рыжего полно забот. Сейчас ведь идет возведение железнодорожной части.

Мостик котенком и сейчас. Фото: vk.com/cat.the.most

Зайка, действительно, точная копия Мостика. У нее такое же рыжее пятно на мордочке, как у крымского кота, белая грудка и яркие глаза. И судьба у животных чем-то похожа. Кота Крымского моста подкинули на стройку века, когда он был подростком, Зайку тоже выбросили. Только в отличие от кота Мостика, ее не приютили добрые люди и не стали откармливать креветками и паштетами.

Зайку уже прозвали двойником кота Крымского мост. Фото: vk.com/mjgkieserdca

- Зайку нашли возле супермаркета на улице Макаренко в Сочи, - говорят в группе помощи бездомным животным «Мягкие сердца». – Очевидцы рассказывали, что остановилась дорогущая иномарка и из нее выбросили кошечку-подростка. Видно, что она была домашняя – на ней был ошейник, да и сама кошка была чистая и ухоженная. Выкинув Зайку на улицу, дверь захлопнулась и машина уехала.

Кошка Зайка. Фото: vk.com/mjgkieserdca

Сейчас Зайка – двойник кота Мостика, находится на передержке в центре помощи животным. Жители Сочи собрали для нее деньги на корм, наполнитель для лотка и на то, чтобы она смогла прожить в гостинице для животных месяц. Потом нужно будет объявлять сбор заново. Если, конечно, никто не заберет Зайку раньше.

Двойник кота Мостика - Зайка. Фото: vk.com/mjgkieserdca

- Мы сейчас ищем Зайке дом, - говорят зооволонтеры. – Каждый день ее проведываем, узнаем, как она себя ведет, чтобы понять, почему ее выкинули на улицу. Знаете, кошка просто идеальная – она приучена к лотку, и только туда и ходит, она хорошо ест, ласковая и очень добрая. Не царапает мебель и очень тихая и спокойная. Мы до сих пор не поймем, как от нее могли избавиться!

Кот Мостик. Фото: vk.com/cat.the.most

Когда волонтеры подобрали двойника кота Крымского моста с территории супермаркета, Зайку отвезли к Айболитам. Ветеринары осмотрели пациентку, взяли анализы и через пару дней сообщили - кошка полностью здорова. Ее только обработали от паразитов и стерилизовали.

КСТАТИ

Кошка Зайка, которую прозвали двойником кота Крымского моста.

Двойник кота Мостика ищет дом. Забрать Зайку можно по телефону +7-918-303-11-83.

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