«Love from Russian!»: россияне начали жертвовать на лечение маленькой американки с «маской Бэтмена»

Маленькая американка Луна Феннер по-прежнему проходит лечение в Краснодаре. Перевязки и проверка заживления ран, где еще недавно гнездился меланоцитарный невус, - вот ее ежедневный график. Для того чтобы полностью избавиться от уродливого родимого пятна, грозящего онкологическими последствиями в будущем, девочке потребуется еще как минимум пять процедур фотодинамической терапии.

- На это требуются деньги, дорогие друзья Луны. Помогите нашей девочке начать жить нормальной жизнью, - неизменно пишет на странице дочери в Instagram Кэрол Феннер.

И помощь неизменно поступает. А с тех пор, как о героическая американка находится в краснодарской клинике, на счет девочки стали капать деньги российских благотворителей.

- Я желаю, чтобы ты была здорова. С любовью из России! - пишет один из них Максим Клименко и прикладывает к письму 10 долларов.

Или вот:

- Прочитала в российских новостях. Удачи и здоровья, - отправляет Луне вместе с пожеланиями 25 долларов некая Юлия.

За последний месяц таких денежных пожеланий для Луны - не меньше сотни.

Россияне желают Луне здоровья и шлют деньги. Фото: скриншот со страницы gofundme.com/f/lunalovehope

Между тем, до итоговой суммы сбора еще далеко. Девочке на все процедуры и перелеты требуется не менее 150 тысяч долларов, а собрана только треть из них.

Напомним, краснодарский лазерный хирург Павел Попов прочитал о беде Луны Феннер в соцсети и решил предложить свою помощь. Оказалось, что девочке не потребуется длительного и болезненного лечения, как прогнозировали его коллеги из США. Врачи в Америке готовили Луну к не менее, чем 80 операциям. Попов решил, что достаточно будет 6-ти сеансов фотодинамической терапии и убедил маму Луны примерами из своей практики.

Журналисты в США уже назвали его метод лечения уникальным. Но доктор говорит, что ФДТ просто не популярен на Западе. И собирается запатентовать свои навыки по излечению еще многих и многих видов рака.

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