Краснодар - Оренбург 27 октября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 14 тура чемпионата России по футболу РПЛ

«Краснодар» после серии выездных игр возвращается на домашнюю арену, где в рамках 14-го тура РПЛ примет «Оренбург».

После 13 туров у «быков» 27 очков при разнице мячей 26:14, что дает им право находиться на третьей строчке позади «Локомотива» и «Зенита». «Оренбург» провалил старт чемпионата, но в последних 6 играх добился 4 побед и поправил свое положение. Южноуральская команда идет 12-й, но до шестой строчки всего три очка.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар - Оренбург 27 октября 2019.

Статистика личных встреч Краснодар - Оренбург 27 октября 2019

«Краснодар» провел с «Оренбургом» 5 матчей, из них 4 в Премьер-лиге и 1 – в Кубке России. В 4 матчах РПЛ на счету «быков» 3 ничьи и 1 поражение. Разница мячей – 9:9. Единственная победа «быков» состоялась в 1/8 финала Кубка России 2016/17 только благодаря голу в овертайме.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Оренбург 27 октября 2019

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом предстоящей встречи. Коэффициент на победу «быков» - 1,6, на ничью – 4,1, а в случае победы «Оренбурга» ставку можно увеличить в 5,5 раза.

Прогноз на матч Краснодар - Оренбург 27 октября 2019

«Краснодар» одержит победу над «Оренбургом»

Время начала матча Краснодар - Оренбург 27 октября 2019

Матч Краснодар - Оренбург 27 октября 2019 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Краснодар - Оренбург 27 октября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар – Оренбург посмотреть 20 октября и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Краснодар - Оренбург 27 октября 2019

Трансляция матча Краснодар - Оренбург 27 октября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 19:00 по московскому времени, текстовая трансляция на kp.ru