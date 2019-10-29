"Краса ВДВ" написала рапорт об увольнении, влюбившись в мужчину, имя которого скрывает

25-летняя теперь уже бывшая военнослужащая из Новороссийска Евгения Закусило продолжает покорять подиумы российских конкурсов красоты. Но теперь уже исключительно на гражданке.

Теперь летать с парашютом Женя будет только по собственному желанию. Фото: Instagram

- Я покинула ряды Российской Армии, потому что вышла замуж и хочу быть ближе к супругу. Он не военный, инженер. Поэтому совмещать семью и военную профессию у меня не получится, - рассказывает девушка «КП» - Кубань».

Кстати, Женя успела не только поменять род занятий и семейное положение. Она завоевала 2-ое место на региональном этапе конкурса «Мисс туризм России 2020». И тем самым получила возможность снова заявить о себе на всероссийском уровне. Правда, представлять она будет не родной Краснодарский край, а Крым.

- Да, мне интересно все новое. В Керчь за титулом «Мисс туризм» я поехала заодно с подругой, - говорит Женя. - Это еще один опыт.

За мужем Женя едет в другой регион. Фото: Instagram

Прямо сегодня, 29 октября, Женя собирает чемоданы, чтобы отправиться с мужем в Москву.

- Я не скажу, чем он занимается. Счастье любит тишину, - скромно отвечает Евгения. - Добавлю только, что заканчиваю училище гражданской авиации в Ульяновске и собираюсь работать в авиакомпании.

Нет, на этот раз в небо девушка отправится только по-любви. Летчиком или стюардессой становится Женя не собирается. В семье псковских десантников - родителей девушки — такой выбор жизненного пути одобрили.

- Родители поддержали мой выбор и не сопротивлялись по поводу решения покинуть военную службу, - продолжает красавица.

Родители-десантники одобрили выбор Евгении. Фото: Instagram

Напомним, в 2018 году младший сержант Закусило неожиданно для себя стала королевой, завоевав победу на конкурсе «Краса ВДВ». Это первый в истории России конкурс красоты среди бойцов воздушно-десантных войск. Членов жюри Евгения покорила и выполнила боевое задание, поставленное отцами-командирами. Звание лучшей ушло 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Победа в этом конкурсе обеспечила Жене путевку в финал конкурса «Краса России». Здесь, правда, берцы младшему сержанту не понадобились.

Тогда гран-при девушка не завоевала, но организаторы вручили ей звание «Краса России по версии дирекции конкурса».

"Краса ВДВ" из Новороссийска рассказала о своей будничной жизни.

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