Новый глава Всероссийского казачьего общества: «Атаманом стал по зову сердца»

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении атамана Кубанского казачьего войска главным казаком страны. Теперь Николай Долуда возглавляет Всероссийское казачье общество. Управлять им будет из Москвы. Это значит, что в течение трех месяцев он должен передать все дела здесь, на Кубани, затем в регионе будут выбирать нового атамана.

Николай Долуда возглавлял Кубанское казачье войско 12 лет. В 2007 году он был единственным кандидатом, выдвинутым на пост атамана. А за месяц до назначения вступил в офицерскую казачью сотню Екатеринодарского казачьего отдела.

Сегодня Кубанское казачье войско - самое большое в России. В нем числится около 52 тысяч человек. На них равняются и перенимают опыт. Это настоящая гордость региона, его изюминка, его символ. В прошлом году Николай Долуда побывал в редакции «КП»-Кубань» и рассказал, как этого добивались. Публикуем это интервью.

«Час славы Кубани» - визитная карточка региона.Фото: Эдуард КОРНИЕНКО

«Вы что, Будапешт брали?»

В 90-е годы началось возрождение казачества в Краснодарском крае – Кубанское казачье войско начало писать свою, новую историю. Но героическое прошлое предков потомки не забыли, важно - сохранить историю, культуру, традиции и обычаи.

- Когда мне предложили избираться атаманом казачьего войска, признаюсь, много чего не понимал. Я же - человек военный, а тут передо мной – по сути люди гражданские. Пришлось притираться – им ко мне, мне – к ним, - говорит атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

Нарядной формой уважения у людей не добиться, о казачестве судят, прежде всего, по их делам, постоянному участию в жизни не только хутора, но и города.

- До казаков я постоянно доносил, что награда не может вот так просто взять и появиться на груди, потому что вам так захотелось. Были в наших рядах те, кто увешивал себя медалями, словно Будапешт брал, - вспоминает Николай Долуда. - Это было недопустимо. Такие казаки нам не братья. Но, к счастью, их было не так много.

Казачьему генералу пришлось уволить немало атаманов. Однако на то были веские причины - все они не соответствовали требованиям закона, не имели авторитета, не выполняли миссию казака.

«Перед казаками я готов был отдать им всю душу!»

Еще со времен Запорожской Сечи казаки бились за веру и Отечество. Подставить плечо всегда готово и кубанское войско. Яркое тому подтверждение - события, которые произошли в марте 2014 года.

- Я никогда не сомневался в братьях-казаках. И в том, что все у нас получится, - говорит Николай Долуда. - Но в Крыму я по-новому узнал своих казаков - настоящих воинов, ни один из них не дрогнул перед лицом опасности. Мы кинули клич о том, кто готов добровольцем идти на помощь братскому крымскому народу, чтобы защитить полуостров от проникновения бандеровских молодчиков со стороны Одессы, Харькова.

За трое суток собрали восемь (!) тысяч заявлений. Казаки готовы были в любой момент защитить, только дай команду.

Переправлялись казаки через Керченский пролив. Чтобы остаться незамеченными, шли в гражданке. На пароме - на каждый заход по сотне. Даже легенду выдумали на всякий случай. Мол, паломники мы, едем знакомиться со святыми местами Крыма.

Сразу после прибытия часть казаков отправилась защищать парламент в Симферополе при подготовке и в дни проведения референдума, часть - вместе с бойцами «Беркута» останавливали машины для досмотра, а остальные заняли оборонительные позиции на самых важных участках полуострова - Чонгаре, Турецком Валу и Перекопе. Здесь парни вырыли окопы.

Когда местные жители узнали, что мы встали на защиту границы, то начали приносить из дома еду - кто домашние закрутки, кто сало с хлебом. И каждый раз, смотря в глаза казакам, говорили - «не бросайте нас».

Кубанские казаки всегда готовы прийти на помощь братскому народу Крыма.

- Когда подошли бандеровцы, мы увидели, что за ними - несколько подразделений украинской армии. Мы выпустили несколько очередей в воздух. Это, конечно, их отрезвило. Оно и понятно - молодчики не ожидали такого, думали, что здесь обычный стационарный пост и семь беркутовцев, справиться с которыми им не составит труда. Но не тут-то было. Тогда они начали рыть окоп напротив наших позиций… - делится воспоминаниями атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

Три недели казаки были на передовой. Все это время их службу усложняла погода - мороз, дождь со снегом, ледяной ветер, пронизывающий до костей.

- Но ни один из них не дрогнул перед лицом опасности. «Задача, присяга, клятва, родина, отечество» - эти слова для них не пустой звук. За это перед казаками я готов был отдать свою душу! Поверьте, эти люди – настоящие герои! – заявляет Николай Долуда.

В бой идут… дивчины

На Кубани была создана новая общественная организация «Союз казачьей молодежи Кубани». 85 тысяч молодых людей вошли в него. Со «свежей кровью» у казачества проблем нет - молодое поколение наготове. На Кубани семь кадетских казачьих корпусов, где получают знания 1 200 ребят. Патриотизму здесь не учат, здесь им живут.

В Краснодарском крае сейчас семь казачьих кадетских корпусов.

- Я вижу выпускников этих заведений атаманами первичных, районных или отдельских казачьих обществ. Во многих вузах края организованы группы казачьей направленности, - продолжает Николай Долуда. - Есть даже бюджетные места для тех, кто окончил казачий кадетский корпус. Так вот в стенах этих высших учебных заведений молодые люди продолжат изучать быт, традиции, обычаи, жизнь современного казачьего войска. А затем они создадут семьи и будут воспитывать в этом духе своих детей.

Так исторически сложилось, что в состав реестровых казачьих войск всегда входили только мужчины. Женщинам там было не место. Но сейчас дивчины готовы доказать, что могут наравне с сильным полом и учиться, и службу нести.

- Раньше с малых лет девочку готовили как верную спутницу казака, его жену, хранительницу очага. А мальчика воспитывали как воина, защитника. Сегодня многие девушки хотят попасть в состав реестровых казачьих войск, - говорит казачий генерал. - Но все-таки не каждая казачка возьмет на себя ответственность по несению госслужбы, не каждая сможет соответствовать многим требованиям. К примеру, охранять государственную границу в круглосуточном режиме или ликвидировать последствия ЧС после катаклизмов - занятие далеко не женское.

Большая вода - большая беда

А в Крымске до сих пор вспоминают казаков, приехавших после страшного наводнения, чтобы помочь разгребать завалы.

- Я сам на месте был уже в шесть утра, когда город еще стоял в воде. Постепенно на место трагедии съезжались казаки со всех уголков Кубани. Уже к восьми часам их было около пятисот. К вечеру - более тысячи. И приказа не было – все по зову сердца!

Казаки-дружинники, принимавшие участие в охране общественного порядка во время проведения Олимпийских и Паралимпийских игр.

В первые часы казаки снимали людей с крыш домов, деревьев. Были места, где глубина была большой, и проехать туда на грузовиках не удавалось. Казаки все равно пробивались и вывозили пострадавших в безопасное место. В обед они начали помогать ликвидировать последствия наводнения, убирали поваленные деревья, вытаскивали автомобили. А ночью вместе с полицейскими охраняли дома и имущество людей. Тогда казакам удалось даже нескольких мародеров поймать.

Президент страны дважды тогда приезжал в Крымск. И каждый раз экстренное совещание он начинал с благодарности казаков за помощь по спасению людей и ликвидации последствий ЧС.

- Когда в Крымск приехал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, то первым делом он попросил собрать всех казаков в храме Казанской Божией Матери на улице Луначарского. Эта святыня тогда очень сильно пострадала от стихии - вода стояла на четырехметровой отметке. Перед приездом патриарха мы как могли очистили церковь от грязи и глины, - говорит Николай Долуда. - Так вот патриарх вручил 25 орденов Русской православной церкви. И только после награждения казаков отслужил молебен. В те дни казаки доказали, что на них можно положиться!

Час славы Кубани едет в Сочи?

Не случайно именно Кубанское казачье войско пригласили для участия в Параде Великой Победы в Москве. Впервые за 70 лет казаки, как их отцы и деды, шагали по Красной площади.

Претендентов искали по всему краю. Требования были жесткие - высокий рост, отличное здоровье, телосложение обязательно спортивное, ответственность, прекрасная характеристика. В итоге отобрали 130 казаков.

К событию готовились долго, репетиций в Краснодаре было не счесть, часами шаг чеканили, маршировали каждый день в течение четырех месяцев. Для всех казаков было большей честью поучаствовать в параде. До 9 Мая в их семьях только и разговору было, что о Параде.

- После маршировки президент поздравил каждого, кто стоял в «коробке». Подошел и ко мне, - делится с «КП» атаман Кубанского казачьего войска. - Поздравляю, говорит, а затем восторженно добавляет: «Казаки, молодцы!».

В городе-курорте за порядком во время Чемпионата мира - 2018 будут следить порядка 600 казаков. 200 человек уже охраняют олимпийскую столицу. К ним приедут еще две сотни, которые на постоянной основе будут нести службу.

Ребят подберут самых достойных и дисциплинированных. Казаки будут ни хуже, чем на Олимпиаде. Правда, в этот раз выглядеть они будут по-другому. Тогда в 2014-м они были в зимних куртках, а сейчас у них другая форма. В черкесках вы их не увидите, все-таки летом на Черноморском побережье очень жарко. Но у них будет жетон и нашивка «ККВ».

- В районе морпорта есть большая фан-зона, вместимость которой 11 тысяч человек. Именно сюда и будут приходить те, кто во время проведения матчей не попадет на стадион. Возможно, перед началом игр мы проведем этот церемониал, чтобы люди могли насладиться потрясающим зрелищем. Ведь увидеть такое можно только в Краснодаре, - рассказывает Николай Долуда. - Но все-таки осуществить это получится не в полной мере. Взвод почетного караула - это не только пешая, но и конная группа. Лошадей в Сочи мы никак не возьмем.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Количество казаков ККВ составляет теперь 51 843 человека, а с членами семей - 166 844. Более 2 000 оказывают помощь полиции на постоянной основе, а около тысячи человек - на добровольных началах.

700-800 молодых казаков ежегодно призываются в ряды Вооруженных сил страны. Более 200 человек выполняют почетную миссию по охране 16 пограничных застав России.

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