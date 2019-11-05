Чем займется Николай Долуда на посту атамана Всероссийского казачьего общества

В России появилось Всероссийское казачье общество. Его атаманом указом президента назначен возглавлявший Кубанское казачьей войско Николай Долуда. Разбираемся, чем он будет заниматься на новом посту.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ АТАМАН

Атаман назначается на шестилетний срок, но один и тот же человек не может занимать эту должность более двух раз подряд. Кроме того, атаман Всероссийского общества не может руководить другим войском, это значит, что Кубанское казачье войско скоро выберет нового главу. Это должно произойти в трехмесячный срок.

Согласно указу президента о Всероссийском казачьем обществе, его атаманом может стать казак не моложе 40 лет, который пользуется доверием и уважением общества, обладающий организаторскими способностями, высокой нравственностью и имеющий опыт управленческой работы.

Кандидатуру на должность атамана Всероссийского войска вносят на основании рекомендаций Совета при президенте по делам казачества и совета атаманов.

В свою очередь атаман Всероссийского казачьего общества представляет войско в органах власти и местного самоуправления, организует и обеспечивает его деятельность, а также реализацию законодательства России, решений Большого круга и совета атаманов. Кроме того, он может назначать своего товарища – первого заместителя, а также членов правления Всероссийского общества.

ЧЕМ ЗАНИМАЮТСЯ КАЗАКИ

По Уставу о Всероссийском казачьем обществе, казаки участвуют в организации и ведении воинского учета членов казачьих обществ, занимаются военно-патриотическим воспитанием призывников, их подготовкой к военной службе и вневойсковой подготовкой членов казачьих обществ во время их пребывания в запасе.

Кроме того, казаки принимают участие в охране общественного порядка, охране объектов обеспечения жизнедеятельности, государственной и муниципальной собственности.

Казаки также обязуются вести защиту государственной границы России и бороться с терроризмом в установленном законом порядке.

Всероссийское казачье общество будет принимать участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, в гражданской и территориальной обороне, в обеспечении экологической и пожарной безопасности, охране культурного наследия, лесов и животного мира.

Кстати, финансироваться деятельность объединенного войска будет за счет взносов войсковых казачьих обществ, субсидий из бюджета и иных источников, не запрещенных законом.

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Николай Долуда родился 10 июня 1952 года в селе Миролюбовка Богодуховского района Харьковской области. В 1967 - 1971 годах учился в машиностроительном техникуме города Сумы. В 1976 году окончил Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище, с 1983 по 1986 года был слушателем Военной академии войск ПВО по специальности - офицер по управлению боевыми действиями (подробности)